Niedługo minie rok od bajkowych zaręczyn Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego. Wpływowy milioner jest wpatrzony w tancerkę i para planuje już wystawny ślub. Z opowieści Izabeli o pierwszych szczegółach uroczystości wyłania się obraz ceremonii, której nie powstydziłyby się największe gwiazdy. Przypomnijmy: Izabela Janachowska opowiedziała o sukniach ślubnych. Będą aż trzy!

Dziś Janachowska gościła w studiu "Dzień Dobry TVN", gdzie uczestniczyła w dyskusji o stresie przed ślubem i organizacji samego wydarzenia. Celebrytka wyznała, że do uroczystości zaangażowała profesjonalistkę, która ma zająć się zorganizowaniem jej tak, jak Izabela i jej ukochany sobie wymarzą. Po części motywacją takiej decyzji był fakt, iż wiele osób z jej rodziny zaczęło doradzać parze, co jak przyznała Janachowska, doprowadzało ją do szaleństwa.



Do naszego ślubu jeszcze jest trochę czasu, bo pół roku. Jesteśmy na etapie przygotowań do tego wszystkiego i każdy ma swój pomysł, każdy chce nam dobrze doradzić. Zaczęliśmy wariować! Gosia, nasza organizatorka, powiedziała: To wasz dzień i wy macie być zadowoleni, wy zrealizujcie swoje marzenia, wasi rodzice i dziadkowie już mieli swoje śluby. Może to egoistyczne, ale chyba tak musi być, że to para młoda ma być zadowolona - wyznała.

Izabela nie ukrywa, że takie rozwiązanie to olbrzymi komfort dla panny młodej. Zwraca też uwagę na to, że komunikacja z zatrudnioną osobą wygląda dużo inaczej niż np. z mamą czy babcią.



W ten dzień ślubu panna młoda powinna mieć taki moment dla siebie. Złożenie tego na ręce organizatorki to na pewno jakieś odciążenie. Od tej osoby przede wszystkim można wymagać tego, co chcesz. Jeśli przy organizacji ślubu pomaga babcia czy mama i coś nie wyjdzie, to przecież nie nakrzyczysz na nie, bo nie masz serca jej powiedzieć "jak mogłaś?!" - dodała ze śmiechem Janachowska w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

Jesteśmy pewni, że ślub i wesele Izabeli i Krzysztofa będzie zorganizowane z rozmachem. Przebije inne gwiazdorskie uroczystości?

