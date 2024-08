Izabela Janachowska nieczęsto otwiera się na sprawy prywatne, a w publikowanych przez siebie w sieci materiałach stara się zawsze zachować profesjonalizm. W najnowszym filmiku nie była w stanie jednak zapanować nad emocjami. Najpierw się rozpłakała, a po chwili wspomniała o... drugim dziecku.

Zapłakana Iza Janachowska o drugim dziecku

Już od kilku lat króluje w polskim show-biznesie, uchodząc za ślubną ekspertkę. Początkowo popularność przyniósł jej program "I że cię nie opuszczę aż do ślubu", a sukces show pozwolił jej tworzyć kolejne formaty, jak chociażby "Panny Młode ponad miarę" czy "W czym do ślubu?". Oprócz tego Izabela Janachowska prowadzi kilka własnych biznesów oraz kanał na YouTube, gdzie co jakiś czas wrzuca vlogi ze swojego życia.

Nierzadko gości na nich jej mąż, Krzysztof Jabłoński, oraz synek Christopher. Chłopiec jest oczkiem w głowie rodziców i spełnieniem marzeń Izy. Temat dzieci i rodzicielstwa jest więc niezwykle bliski sercu celebrytki, dlatego w swoim ostatnim vlogu na YouTube postanowiła wesprzeć ośrodek preadopcyjny. Udała się też na miejsce z kamerą, gdzie zastała opiekunki z maleńkimi dziećmi. Widok szczerze ją poruszył.

Iza Janachowska z mężem Instagram@izabelajanachowska

Mimo usilnych starań, Iza Janachowska nie potrafiła zapanować nad emocjami i w sekundę zalała się łzami.

Boże, jakie to jest maleństwo. Aż mi się chce płakać, mnie to wykańcza

YouTube@Izabela Janachowska - Party & Wedding

Po chwili gwiazda zdecydowała się również na szczerze wyznanie, że marzy jej się kolejne dziecko.

Ja tak bym chciała takiego małego dzidziusia. Chciałam, żeby w odcinku nie było łez, ale to jest po prostu niemożliwe. (...) Ja już zapomniałam, kiedy moje dziecko było takie małe. Chris to ma 5 lat i tak szaleje, a marzyłby mi się jeszcze taki dzidziuś mówiła przed kamerą.

YouTube@Izabela Janachowska - Party & Wedding

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy Janachowska wspomina o drugim dziecku. Przed dwoma laty Iza i Krzysztof zdradzili, że chcieliby rodzeństwa dla synka, jednak na tamten moment opieka nad nim i praca pochłaniały ich za bardzo. Wówczas celebrytka zapowiedziała, że w przeciągu najbliższych kilku lat być może uda się im powiększyć rodzinę.

Nasze życie ma tak szalone tempo, że logistyka z dwójką dzieci byłaby trudna. Chociaż… poradziliśmy sobie z jednym, więc z kolejnym dalibyśmy radę. Myślę, że za dwa lata ten plan stanie się bardziej realny - wyznała wówczas dla Party.

