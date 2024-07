Ślub i wesele Oli Kwaśniewskiej - co, gdzie i ile kosztowało?

8 z 10

Samochód

Para Młoda nie wybrała długiej obciachowej limuzyny w stylu "Dynastii". Postawili na luksus, komfort i bezpieczeństwo pod znaną marką. Na ten wyjątkowy dzień wybrali Mercedesa klasy S. Koszt wynajęcia takiego auta do ślubu to ok. 800 zł za dzień. Należy jeszcze doliczyć ok. 2-3 zł za każdy przejechany kilometr. W tym przypadku koszty mogły dojść do ok. 1500 zł.

Zobacz także:

Kwaśniewska i Badach już po ślubie. Wyszli w deszczu

Mamy zdjęcia ze ślubu Oli Kwaśniewskiej!

Gwiazdy, milionerzy i politycy na ślubie Oli Kaśniewskiej