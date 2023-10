Życie miłosne Pauli, którą mieliśmy okazję poznać w 6. edycji randkowego show Polsatu nieustannie wzbudza wiele emocji. Pomimo tego, że sama uczestniczka nie potwierdza kolejnych doniesień, dotyczących jej sercowych spraw, fani nie mają najmniejszych wątpliwości, że Paula znalazła swoje szczęście u boku uczestnika z 2. edycji "Love Island" - Mikołaja. Jego komentarz w mediach społecznościowych jest tego dowodem. "Love Island": co łączy Paulę i Mikołaja? Szósta edycja uwielbianego show dobiegła końca, jednak dopiero po finałowym odcinku "Love Island" mogliśmy liczyć na oświadczenia uczestników, dotyczące dalszych relacji. Szybko okazało się, że Paulina i Patryk z "Love Island" rozstali się . Wówczas każde z nich zaczęło układać swoje życie na nowo. Równie szybko jednak okazało się, że były partner pięknej brunetki znalazł pocieszenie w ramionach innej uczestniczki. Niedługo potem Patryk i Natalia z "Love Island" potwierdzili swój związek . Paula natomiast sukcesywnie milczała w sprawie swoich relacji. Pomimo licznych plotek, dotyczących bliskiej stosunków z Mikołajem Cieślą z 2. odsłony "Love Island", nie zamierzała zabierać głosu w tej sprawie. Teraz natomiast wszystko stało się jasne! Paula opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie w świecącej, dopasowanej sukience, opatrzone następującym podpisem: - New wallpaper on your iPhone 🤠🤍 (Nowa tapeta na Twoim iPhonie 🤠🤍) Zobacz także: "Love Island 6": Roksana zmieniła fryzurę! Po jej długich blond włosach nie ma już śladu! Pod postem posypały się liczne komplementy. Jednak to komentarz Mikołaja Cieśli z "Love Island" zwrócił uwagę fanów: - on my iPhone (na moim iPhone) - skomentował uczestnik show. W jego...