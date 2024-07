Ślub Agnieszki Szulim i Piotra Staraka będzie z pewnością jednym z największych wydarzeń towarzyskich w polskim show-biznesie. Dziennikarka i milioner nie zdradzają wielu szczegółów. Teraz jednak Agnieszka postanowiła zdementować jedną z plotek - że na uroczystość nie zostanie zaproszony Adam “Nergal” Darski. Były chłopak Dody miał znaleźć się na czarnej liście Szulim. Nie jest tajemnicą, że Doda i Szulim - mówiąc delikatnie - nie przepadają za sobą. Prowadzą nawet batalię w sądzie.

Co o zaproszeniu Nergala i czarnej liście mówi sama Agnieszka Szulim? Skomentowała to w "Super Expressie":

To jakiś absurd. Nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Najbardziej zaskoczyło mnie to, że nie chcę zaprosić Nergala. A ja liczyłam na to, że on zaśpiewa na moim weselu! - powiedziała “Super Expressowi”.