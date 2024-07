Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki świętowali 15 rocznicę ślubu. Właśnie udzielili poruszającego wywiadu, w którym opowiedzieli o swojej miłości i niepohamowanej namiętności i szacunku, którym się darzą:

19 czerwca 2024 roku Katarzyna Skrzynecka u boku ukochanego Marcina Łopuckiego, świętowała 15-lecie ślubu. Z tej okazji wciąż zakochani w sobie małżonkowie, udzielili wywiadu do Vivy!, opowiadając o swojej płomiennej miłości:

Piętnaście pięknych lat nam przeleciało nie wiadomo kiedy! I tylko po tej ślicznej, radosnej 12-letniej istotce, jaką jest nasza córka Alikia, widać, że to już spory kawałek życia. (...) A my na szczęście nadal ''młodzi'' zakochani!

Wraz z Marcinem Łopuckim są dumnymi rodzicami 30-letniej Pauli i 12-letniej Alikii.

Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki w wyjątkowym wywiadzie z Vivą! postanowili wrócić pamięcią do dniu ślubu:

Decyzję podjęliśmy rok wcześniej, bo wtedy się oświadczyłem. Kasia wpatrywała się we mnie ze sporym niedowierzaniem i ze trzy razy dopytywała, czy na pewno wiem, co robię

Czy Marcin Łopucki nie miał wątpliwości, że Katarzyna Skrzynecka to na pewno ta kobieta?

(Śmiech) To było zawsze zaufanie, zrozumienie, długie gorące rozmowy o miłości i życiu. I niepohamowana namiętność. Chemia, wibracja i poczucie fascynacji, że spotkaliśmy się w takich samych temperamentach, upodobaniach, marzeniach i pragnieniu, które wciąż uwielbiamy spełniać. Rzekłbym nawet, że to wciąż eskaluje... Czy tak można? Bardzo można!

Katarzyna Skrzynecka pociągnęła temat namiętności w swoim małżeństwie:

Jednak Marcin Łopucki dodał:

Acz dodam, że nie zaczęliśmy naszej znajomości od razu od ''deseru''... Znaliśmy się od kilku lat. Najpierw jako znajomi, potem przyjaciele. Towarzyszyliśmy sobie nawzajem na różnych, czasami trudnych życiowych zakrętach. To były setki, tysiące przegadanych godzin na różne tematy. Potem nadzieja, a może to własnie ''my''? Później emocje, błyski w oczach, namiętne noce, spontaniczne podróże, spacery, kolacje...

