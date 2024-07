Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki tworzą jedna z najlepiej dobranych par w polskim show-biznesie. Zakochani doczekali się 12-letniej córki Alikii. Mało kto wie, ale sportowiec w wieku 20-lat został ojcem bliźniaków Pauli i Dawida. W rozmowie z "Vivą" małżonkowie opowiedzieli o wychowaniu córek.

Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki w 2009 roku powiedzieli sobie "tak" i niedawno obchodzili 15. rocznicę swojego małżeństwa. Zakochani w rozmowie z "Vivą!" opowiedzieli o wychowaniu swoich córek. Ich starsza pociecha Paula, jest już dorosłą kobietą i ma prawie 30 lat, młodsza latorośl - Alikia ma dopiero 12 lat i niedawno zdała do siódmej klasy. Mimo ogromnej różnicy wieku małżonkowie starają się być z obiema córkami blisko. W rozmowie z "Vivą" Marcin Łopucki przyznał, że ma nadzieje, że jego córki mają poczucie bezpieczeństwa i wiedzą, że mogą na nich liczyć w każdej sytuacji.

Skrzynecka zdradziła, że stara się nie osaczać córek i nie traktuje ich jak swoją własność.

Kasia Skrzynecka przyznała, że razem z Marcinem starają się "nie nękać" dziewczyn telefonami.

Paula urodziła się, gdy Marcin miał 20 lat, był bardzo młodym człowiekiem. Alisia się pojawiła, kiedy ja kończyłam czterdziestkę, a Marcin do niej dobiegał. Dzieci późnych rodziców często są narażone na nadopiekuńczość. My nie nękamy dziewczyn telefonami sto razy dziennie: co robisz, gdzie jesteś, zrób to inaczej…

- wyznała Kasia.