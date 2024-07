Katarzyna Skrzynecka opublikowała serię rodzinnych zdjęć i specjalnie użyła na nich filtrów, które niejednokrotnie wywoływały dyskusję w jej mediach społecznościowych.

'tylko po co te filtry?''- PO TO !!!

Katarzyna Skrzynecka opublikowała serię rodzinnych zdjęć przed i po użyciu filtrów i wytłumaczyła, dlaczego to robi. Czy raz na zawsze zakończy dyskusję na ten temat?

Katarzyna Skrzynecka nie raz czytała o swoich zdjęciach: "Po co te filtry?". Artystka jednak nigdy nie przejmowała się krytycznymi komentarzami, które pojawiały się na ten temat na jej Instagramie. Nigdy też nie zdecydowała się podporządkować internautom i zawsze publikowała to, co zgadzało się z jej własną estetyką. Teraz zdecydowała się opublikować serię zdjęć z wakacji, na których zestawiła wersje surowe z takimi z filtrami i wyjaśniła: