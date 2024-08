Katarzyna Skrzynecka razem z mężem i córką spełnili swoje wielkie marzenie i decydowali się na egzotyczną podróż do Meksyku. Początki nie były łatwe, ale awaria, która wydarzyła się już pierwszego dnia pobytu nie zdołały popsuć świetnego nastroju. Aktorka nadal cieszy się podróżą, a w mediach społecznościowych zamieściła obszerną relację z wakacji. Tymczasem na uwagę zasługują nie tylko piękne widoki, ale również metamorfoza męża Katarzyny Skrzyneckiej. Marcin Łopucki podczas wakacji pozwolił sobie na więcej...

Mąż Katarzyny Skrzyneckiej na wakacjach zmienił się nie do poznania

Katarzyna Skrzynecka nie ukrywa, że podróżowanie jest jej pasją, którą dzieli z całą rodziną. Do niedawna aktorka i jej mąż nie ukrywali, że zakochali się w Grecji, gdzie wracają przy każdej możliwej okazji, a nawet ich córka otrzymała greckie imię. Ostatnio Katarzyna Skrzynecka poinformowała swoich fanów, że udało im się spełnić kolejne marzenie, którym było zwiedzanie Ameryki Środkowej. Aktorka właśnie zwiedza Meksyk, a jej fani za sprawą mediów społecznościowych podróżują razem z nią. Niedawno zwiedzili starożytne miasto Majów w Tulum, a Katarzyna Skrzynecka nie kryje zachwytów:

Czuliśmy się jak w bajecznej krainie lub w magicznym śnie. Nie do wiary. Świat jest piękny napisała Katarzyna Skrzynecka na Instagramie

Instagram @ katarzyna_skrzynecka_official

Okazuje się, że uwagę internautów na zdjęciach z podróży zwróciły nie tylko piękne widoki i imponujący błękit oraz feeria kolorów, ale również wygląd Marcina Łopuckiego. Okazuje się, że sportowiec, który do tej pory mocno skupiał się na swoim wyglądzie i fryzurze, teraz pozwolił sobie na nieco luzu i zapuścił nie tylko brodę i wąsy, ale i włosy. Sami spójrzcie na najnowsze zdjęcia.

Instagram @ katarzyna_skrzynecka_official

Co ciekawe, córka Katarzyny Skrzyneckiej jest coraz bardziej podobna do swojej mamy i okazuje się, że noszą już te same elementy garderoby. Tym razem ich wybór padł na złote sandały Renee na podwyższeniu. Internauci są pod wrażeniem rodzinnych zdjęć:

Wasza rodzinka prześliczna…

Pięknie pani Kasiu, piękne widoki i piękna rodzina