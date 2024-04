Marcin Łopucki i Twoja Stara wygrali pierwszą edycję "Czas na show. Drag me out". Po jego finałowym występie Katarzyna Skrzynecka popłakała się na publiczności:

Kochana Twoja staro dziękuje ci za tyle serca ile włożyłaś, żeby pomóc temu bardzo stremowanemu facetowi przebrnąć przez zadania dla niego ekstremalne - mówiła.

Marcinowi Łopuckiemu kibicowały też córki.

Katarzyna Skrzynecka popłakała się w "Drag me out"

Marcin Łopucki na początku swojej przygody w "Drag me out" nie wyobrażał sobie siebie w sztuce dragu. Podobnie widzom trudno było sobie go zobrazować jako drag queen. To było dla niego ogromne wyjście ze strefy komfortu. Nie ukrywał, że jako "typowy samiec" na początku czuł się zażenowany, jednak z odcinka na odcinek, z nieocenioną pomocą swojej mentorki Twojej Starej, zaczynał rozumieć, że jest to sztuka. W finałowym odcinku zaprezentował się z delikatnej strony.

Eleganckie, czułe i ze skrytą energią - podsumował Andrzej Seweryn.

Anna Mucha też była wzruszona metamorfozą i drogą Marcina Łopuckiego w tym programie. Nazwała go "największą metamorfozą". Wzruszający lin sync do "Listen to your heart" Roxette sprawił, że Katarzyna Skrzynecka popłakała się na publiczności, co uchwyciły kamery.

Czas na show Drag me out

Widać było, jak nie tylko Katarzyna Skrzynecka ale również jej córki przeżywają to, co robi na scenie Marcin Łopucki. Tuż po jego finałowym występie:

Kochana Twoja Staro, dziękuje Ci za tyle serca, ile włożyłaś, żeby pomóc temu bardzo stremowanemu facetowi przebrnąć przez zadania dla niego ekstremalne. Mąż, kochanie jestem z Ciebie tak dumna. Podziwiam Twoją pracę w każdym odcinku aktorską, Twoją grację, Twoje oko, operowanie miękkością dłoni, taką subtelnością, która jest niemożliwa przy tych gabarytach tego gościa.

Czas na show Drag me out

Pierwsza edycja "Drag me out" dobiegła końca i to właśnie Marcin Łopucki i Twoja Stara wygrali program. Ich ręcę trafiły zwycięskie diademy królowych. Ogromne gratulacje!

