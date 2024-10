21 października w warszawskim muzeum Polin odbyła się coroczna gala rozdania Telekamer "Tele Tygodnia". Na uroczystości pojawiła się cała plejada polskich gwiazd! Tylko zobaczcie, jak prezentowali się Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki. Moje serce skradła kreacja gwiazdy, ale zauważyłam też coś jeszcze!

Reklama

Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki na gali Telekamer 2024. Jak oni do siebie pasują!

Tegoroczna gala Telekamer odbyła się bez transmisji w telewizji, jednak nie przeszkodziło to największym polskim gwiazdom pojawić się w muzeum Polin w Warszawie. Jedną z nominacji otrzymał format, w którym furorę zrobił mąż Skrzyneckiej - Marcin Łopucki. Program "Czas na show. Drag me out" skradł serca telewidzów w czasie wiosennej ramówki. Nic zatem dziwnego, że pary nie mogło zabraknąć podczas październikowej gali!

Katarzyna Skrzynecka na tę wyjątkową okazję postawiła na elegancką, cekinową kreację w ciemnym kolorze, a moją uwagę w jej look przykuły ozdobne rękawy z tiulu. Do całości gwiazda dobrała długie, błyszczące kolczyki i równie mieniące się buty. Finezyjna fryzura i świetlisty makijaż też okazały się prawdziwym strzałem w dziesiątkę!

Marcin Łopucki też pozostał wierny ciemnym odcieniom kolorystycznie dopasował się do swojej żony. Według mnie prezentowali się zjawiskowo.

Baranowski/AKPA

Gołym okiem widać, że małżonkowie są w sobie szaleńczo zakochani. Jaka jest ich recepta na miłość i namiętność po 15 latach małżeństwa? Ostatnio w otwarty i bezkompromisowy sposób Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki opowiedzieli o swojej relacji na łamach "Vivy!":

To było zawsze zaufanie, zrozumienie, długie gorące rozmowy o miłości i życiu. I niepohamowana namiętność. Chemia, wibracja i poczucie fascynacji, że spotkaliśmy się w takich samych temperamentach, upodobaniach, marzeniach i pragnieniu, które wciąż uwielbiamy spełniać. Rzekłbym nawet, że to wciąż eskaluje... Czy tak można? Bardzo można! - mówił niedawno Marcin Łopucki na łamach ''Vivy!'' we wspólnym wywiadzie z żoną.

Gołym okiem widać, że te uczucia słabną i jestem pod ich ogromnym wrażeniem, również patrząc na zdjęcia z Telekamer 2024. Tylko pozazdrościć!

Adam Jankowski/REPORTER/East News

Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki nie byli jedyną parą, która pojawiła się na październikowej gali Telekamer. Na ściance pozowali też Robert i Monika Janowscy, a także Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki, którzy niedawno zostali rodzicami

Która para według Was wypadła najlepiej?

Reklama

Zobacz także: Katarzyna Skrzynecka cała na biało na konferencji. Tym dekoltem przebiła nawet Joannę Liszowską

Baranowski/AKPA