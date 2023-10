Marcin Łopucki, mąż Katarzyny Skrzyneckiej, opublikował na instagramowym profilu pamiątkowe fotografie ze ślubu oraz z sesji ślubnej wykonanej w Grecji. Przy okazji wyznał miłość żonie, którą nazwał "swoim przyjacielem". Pewien szczegół wywołał jednak poruszenie wśród internautów.

Gdy Katarzyna Skrzynecka związała się z młodszym od siebie o kilka lat Marcinem Łopuckim, miała już na koncie nieudane małżeństwo ze Zbigniewem Urbańskim. Początkowo mało kto wróżył, że ten związek przetrwa, bo wydawało się, że aktorka i zawodowy kulturysta należą do zupełnie różnych światów. Oni jednak zagrali na nosie niedowiarkom i stworzyli jedno z najbardziej udanych małżeństw w show-biznesie:

10, 11, 12, 13... 14. rocznica naszego małżeństwa. I tak to życie leci. Dzieci dorastają. A my jak zawsze uśmiechnięci i szczęśliwi. Czego można chcieć więcej? Podróży, wakacji, radości, miłości, szczęścia! Chwilo, trwaj wiecznie. Moja żona, przyjaciel, miłość. Katarzyna Skrzynecka, Love You - napisał sportowiec