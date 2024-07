Kilka dni temu Joanna Krupa przeżyła prawdziwy dramat! Przerażona jurorka "Top Model" zamieściła na Facebooku informację o bohaterskim zachowaniu swojej młodszej siostry. Okazuje się bowiem, że Marta, którą jeszcze kilka miesięcy temu mogliśmy oglądać w programie "Taniec z gwiazdami", ryzykowała własne życie rzucając się na ratunek tonącemu psu.

- Spacerowałyśmy po plaży otoczonej skałami, gdy nagle wielka fala porwała naszego psa Lucky. Byłam zbyt zszokowana i przerażona, by go ratować. Wiem, że nie jestem dobrym pływakiem i najprawdopodobniej utonęłabym. Moja siostra Marta wskoczyła do wody, ale wtedy psa i ją porwał prąd. Po chwili, a może po minutach fala ich oddała. To był cud, bo utknęli między dwoma skałami. Nie chcę nawet myśleć o tym, co przeżywała moja siostra w trakcie tych kilka strasznych chwil w wodzie, ale mogę powiedzieć, że ten dzień mógł zakończyć się jako najgorszy dzień mojego życia. Moja siostra jest prawdziwym bohaterem. Marta uratowała Lucky, ale ratując ją, mogła stracić życie! - relacjonowała Joanna Krupa.

Modelka jest pod wielkim wrażeniem zachowania Marty. "Dziękuję Bogu i i aniołom za czuwanie nad nimi" - dodała przerażona Joanna. Okazuje się, że cale wydarzenie tak bardzo wstrząsnęło modelką, że postanowiła walczyć o specjalne oznakowanie plaży, które będzie ostrzegać spacerowiczów o niebezpieczeństwie. Sądząc po przeżyciach Joanny Krupy i jej siostry, program reality show w którym mają wystąpić zapowiada się bardzo emocjonująco...

