Nie milkną głosy na temat rozstania Gerarda Pique i Shakiry. Piłkarz zostawił piosenkarkę dla znacznie młodszej, 24-letniej dziewczyny. Choć początkowo wokalistka nie zabierała głosu na temat bolesnego końca związku, później postawiła piłkarzowi mocne warunki. To właśnie z nią zamieszkały wspólne dzieci gwiazd, co jest szczególnie bolesne dla Pique, ponieważ Shakira przeprowadziła się do Miami. Były zawodnik FC Barcelony raz w miesiącu widuje się ze swoimi pociechami. Chociaż niedawno emerytowany sportowiec chciał, by jego eks poszła na ustępstwa, kolumbijska artystka się nie ugięła. To był prawdziwy cios dla Pique.

Reklama

Shakira nie zgodziła się na prośbę Gerarda Pique w sprawie opieki nad dziećmi

Ostatnio los nie jest łaskawy dla byłego partnera Shakiry. Niedawno Gerard Pique i jego 24-letnia partnerka pojawili się pod sądem. Emerytowany sportowiec popadł w konflikt z paparazzi, który ujawnił jego niewierność. To jednak nie koniec jego problemów. Były piłkarz nie może dojść do porozumienia z matką swoich dzieci w sprawie opieki nad Sashą i Milanem.

Instagram @shakira

Zobacz także: Shakira umawia się z Lewisem Hamiltonem? Sportowiec sam się wygadał

Jak donosi hiszpańska gazeta "Marca", w czerwcu Shakira pojawiła się w Barcelonie razem z dziećmi. Zgodnie z ustaleniami Gerard Pique mógł spędzić czas ze swoimi synami. Sportowiec próbował przekonać byłą partnerkę, żeby dała mu odrobinę więcej czasu ze względu na szczególną okazję.

Dawny piłkarz FC Barcelony 23 czerwca ma bawić się na ślubie swojego brata. Gerard Pique chciał, by towarzyszyli mu Milan i Sasha. W związku z tym poprosił Shakirę przez prawników, żeby synowie spędzili z nim kilka dni dłużej. Według dziennika "Marca" wokalistka nie poszła eks na rękę. Chłopcy 19 czerwca wrócą do swojej mamy.

Zobacz także

GAA/G3 Online/East News

Zobacz także: Uśmiechnięty Gerard Pique na koncercie z 24-letnią partnerką [ZDJĘCIA]

Zgodnie z doniesieniami katalońskiej prasy Shakira nie chce, by jej dzieci miały jakikolwiek kontakt z 24-letnią partnerką Gerarda Pique. Clara Chia Marti najprawdopodobniej także będzie obecna na weselu brata piłkarza. To tylko potwierdza, że wokalistka nie ma zamiaru ułatwiać legendzie FC Barcelony kontaktu z synami.

Reklama

Myślicie, że Shakira i Gerard Pique jeszcze spotkają się w sądzie w sprawie opieki nad dziećmi?

SCAN, ANVE/BackGrid UK /East News