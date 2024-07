Najnowszy, instagramowy wpis Shakiry, dotyczący utworu wymierzonego w Gerarda Pique - jej byłego partnera i piłkarza FC Barcelony, wywołał tak wiele kontrowersji, jak sama piosenka! Wokalistka szczerze opowiedziała o swoich przeżyciach i zwróciła się do kobiet. Pod postem posypały się liczne komentarze.

Niemalże przez 12 lat Shakira i Gerarda Pique byli uznawani za jedną z najpiękniejszych par światowego show-biznesu. Wszystko jednak zmieniło się, gdy media obiegła informacja o rozpadzie medialnego związku. To przebiegło w aferze skandalu - wówczas okazało się, że Gerarda Pique ma romans ze swoją 22-letnią pracownicą. Podczas gdy ten nie krył się ze swoim uczuciem, wokalistka mocno przeżyła całą sytuację. Swoją frustrację zamanifestowała w swojej sztuce. Wówczas światło dzienne ujrzał utwór Shakiry, w którym ta zmiażdżyła Gerarda Pique. Ten był szeroko komentowany i szybko stał się youtubeowym viralem! Teraz wokalistka w szczerym wpisie postanowiła podziękować, za taki jego odbiór!

Shakira odniosła się do utworu, poświęconego Gerardowi Pique i jego nowej partnerce. Wokalistka nie ukrywa swojego szczęścia, że ten został tak pozytywnie przyjęty i cieszy się ogromną popularnością niemalże na całym świecie. Wyraźnie poruszona gwiazda zwróciła się także kobiet:

- Nigdy nie sądziłam, że to, co traktowałam jako katharsis i co miało przynieść mi ulgę, zostanie numerem jeden na świecie. W dodatku w chwili, gdy mam 45 lat i śpiewam w języku hiszpańskim. Chcę przytulić miliony kobiet, które powstają przeciwko tym, przez których czują się nic niewarte. Kobiety, które bronią tego, co czują i myślą, i podnoszą ręce, gdy się nie zgadzają, nawet jeśli inni marszczą brwi, są moją inspiracją - napisała.