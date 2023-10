Po głośnym rozstaniu Shakira i Gerard Pique powoli uczą się funkcjonować w nowej rzeczywistości. Zgodnie z nowymi zasadami, jakie zostały ustalone między prawnikami gwiazd, dzieci byłego piłkarza i piosenkarki zamieszkały ze swoją mamą. Wokalistka postanowiła przeprowadzić się do Miami we Florydzie i zabrała pociechy ze sobą. Nie jest to łatwa sytuacja dla dawnego zawodnika FC Barcelony, który musi latać za ocean, żeby spotkać się z Milanem i Sashą. Ostatnio jednak to artystka przyleciała do stolicy Katalonii z chłopcami. Co się stało?

Shakira wróciła do Barcelony z synami

Niedługo po tym, jak media obiegła plotka o romansie Shakiry ze znanym koszykarzem NBA, piosenkarka spakowała swoje dzieci i przyleciała do Barcelony. Warto przypomnieć, że do Katalonii dopiero co wrócił Gerard Pique, który odwiedził synów w Barcelonie. Skąd taka decyzja ze strony wokalistki?

Instagram @shakira

Okazuje się, że zgodnie z umową dotyczącą prawa do opieki nad dziećmi Milan i Sasha mają spędzić teraz kilka tygodni razem ze swoim ojcem. Według hiszpańskich mediów Gerard Pique może opiekować się synami 10 dni w miesiącu, jednak w okresie wakacji czas ten wydłuża się ponoć do 70 procent. Była partnerka sportowca opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z nieco zaskakującym opisem. Wygląda na to, że powrót do Barcelony jej się spodobał.

Miło wrócić do Barcelony — napisała.

Gwiazda wybrała na wyścig F1, który odbywał się niedaleko. Jak na razie nie wiadomo, jak długo piosenkarka zamierza zostać w Barcelonie. Wszystko jednak wskazuje na to, że plotki, według których Shakira utrudnia Gerardowi Pique kontakty z synami, były dość mocno przesadzone.

Tymczasem legenda FC Barcelony nie ukrywa się już ze swoją 24-letnią partnerką. Emerytowany piłkarz i Clara Chia Marti regularnie pokazują się w miejscach publicznych. Niedawno Gerard Pique i jego młodsza ukochana wybrali się na koncert Coldplay.

SCAN, ANVE/BackGrid UK /East News