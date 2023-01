Wiadomo, jak Shakira dowiedziała się o zdradzie Gerarda Pique! 

Media na całym świecie aż huczą od plotek na temat tego, że Gerad Pique zdradził Shakirę. Informacje te nie zostały oficjalnie potwierdzone przez żadną ze stron. Wiemy natomiast, że piosenkarka i piłkarz rozstali się po 11 latach bycia razem. Fani niepokoją się o stan zdrowia Shakiry, który krótko opisała siostra piosenkarki. Jak obecnie czuje się Shakira? Jak się czuje Shakira po rozstaniu z Gerardem Pique? Wylądowała w szpitalu! Za Shakirą , jej partnerem i ich dziećmi trudne chwile. Na jaw wyszły kontrowersyjne informacje na temat niewierności piłkarza FC Barcelony. Rzekoma zdrada Gerarda Pique nie została oficjalnie potwierdzona, jednak, krótko po wypłynięciu informacji o tym incydencie Shakira i Gerard Pique poinformowali o rozstaniu . Ogromny stres związany z medialnym skandalem, troską o dzieci i rzekomą zdradą w tle źle odbiły się na zdrowiu Shakiry, która dostała silnego ataku paniki i wylądowała w szpitalu. Fani na całym świecie martwią się o samopoczucie ulubionej wokalistki, jednak jak do tej pory brakowało w mediach informacji na ten temat. Wreszcie siostra Shakiry zabrała głos i opisała krótko jak obecnie czuje się wokalistka. Zobacz także: Pique zdradził Shakirę z matką innego piłkarza?! Sensacyjne doniesienia z Hiszpanii Siostra Shakiry - Lucy Mebarak zdecydowała się na krótki komentarz na temat stanu zdrowia piosenkarki. Informację zdradziła hiszpańskim mediom. Dochodzi do siebie, jest poza krajem - poinformowała siostra Shakiry. Lucy Mebarak poinformowała media, że do czasu rozstania Shakiry i Gerarda Pique nie miała okazji jeszcze spotkać się z siostrą. W przeciwieństwie do fanów na całym świecie Lucy stwierdziła, że ich rozstanie było do przewidzenia. Zobacz także: Shakira i Gerard Pique szykują się do sądowej batalii o majątek i dzieci? Do...