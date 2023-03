Shakira ostro o rozstaniu z Gerardem Pique! Uderza w jego kochankę

Od czasu głośnego rozstania Shakiry i Gerarda Pique nic nie wskazywało na to, że para może do siebie wrócić. Do czasu aż w meksykańskiej telewizji pojawiła się informacja, że gwiazdy szykują się do wspólnych wakacji na Bahamach. Pomimo rozstania, wokalistka i piłkarz pragną spędzić czas z synami w iście rodzinnej atmosferze... Shakira i Gerard Pique wybierają się na wspólne wakacje Na początku czerwca światowe media obiegła zaskakująca informacja. Shakira i Gerard Pique rozstali się po 11 latach bycia razem. Jak ustalili hiszpańscy dziennikarze, powodem rozstania najgorętszej pary show-biznesu była rzekoma zdrada Gerarda Pique z 20-letnią hostessą. Wokalistka była zdruzgotana. Fotoreporterom udało się uchwycić zrozpaczoną Shakirę w aucie . Sytuacji nie poprawiał fakt, że Gerard Pique został przyłapany w towarzystwie młodej blondynki . Para, która wspólnie wychowywała dwóch synów, stanie przed wyzwaniem podzielenia majątku oraz walki o opiekę na dziećmi. Fani wciąż jednak mają nadzieję na ich powrót. Ku zaskoczeniu, w jednym z meksykańskich programów "Chrisme No like per Marca" pojawiła się informacja, że Shakira i Gerard Pique planują spędzić wspólnie wakacje na Bahamach. Powodem rodzinnej wycieczki nie jest jednak chęć powrotu pary do siebie, a ustalenie najważniejszych kwestii dotyczących opieki na dziećmi. Zobacz także: Gerard Pique wygwizdany na boisku. Poszło o Shakirę. Nagranie hitem w sieci Informacja o wspólnych wakacjach po kontrowersyjnym rozstaniu zaskoczyła prowadzących program. To szaleństwo. Wyjeżdżają na wakacje na Bahamy, będą bawić się w szczęśliwą rodzinę, a po powrocie do Hiszpanii podpiszą separację - padło w programie "Chrisme No like per Marca". Zobacz także: Poruszający wpis Shakiry po rozstaniu z Gerardem Pique! Z...