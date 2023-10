Od głośnego rozstania Shakiry i Gerarda Pique minął już rok, jednak ten temat regularnie wraca w mediach. Piosenkarka, która początkowo długo milczała, postawiła trudne warunki piłkarzowi i zabrała ich wspólne dzieci do Stanów Zjednoczonych na stałe. Warto przypomnieć, że już od kilku miesięcy wokalistka mieszka w Miami, na Florydzie. Były zawodnik FC Barcelony natomiast przestał już ukrywać swój związek z młodszą, 24-letnią partnerką. Nie ma wątpliwości co do tego, że zdecydowana większość internautów stanęła po stronie zdradzonej artystki. Teraz Shakira opowiedziała o tym, jak dowiedziała się o zdradzie byłego już partnera. Była wtedy w bardzo trudnej sytuacji.

Shakira o zdradzie Pique dowiedziała się z prasy

Media nadal uważnie przyglądają się temu, jak układa się życie prywatne legendy FC Barcelony i kolumbijskiej piosenkarki. Ostatnio Gerard Pique zabrał ukochaną na ślub brata. Gwiazdor chciał, by na uroczystości towarzyszyły mu synowie, jednak Shakira nie wyraziła zgody. Wokalistka nie ma zamiaru ułatwiać byłemu partnerowi kontaktów z chłopcami i iść mu na rękę w żadnej sprawie. Trudno się dziwić. Zraniona artystka niedawno otworzyła się na temat zdrady.

W rozmowie z magazynem "People" Shakira ujawniła, że gdy jej związek się rozpadał, miała bardzo poważne problemy prywatne. Piosenkarka przeżywała wypadek ojca, do którego doszło w trakcie komunii jego wnuka. Mężczyzna trafił do szpitala, a walka o jego życie toczyła się na oddziale intensywnej terapii. W tym czasie gwiazda dowiedziała się o niewierności Pique z prasy.

Dowiedziałam się z prasy, że zostałam zdradzona, gdy mój ojciec był na OIOM-ie. Mój dom się rozpadał, a tata był hospitalizowany — powiedziała Shakira na łamach "People".

Na szczęście ojciec piosenkarki przeżył wypadek i wyszedł ze szpitala. Wokalistka przyznała, że dramat rozegrał się, gdy bardzo potrzebowała wsparcia. Tymczasem otrzymała kolejny cios w postaci zdrady partnera.

Mężczyzna, którego kochałam najmocniej, mój tata, odchodził, kiedy potrzebowałam go najbardziej — dodała.

Szanse na to, że piosenkarka i piłkarz się pogodzą, są nikłe. Zwłaszcza że ostatnio ujawniono, że Shakira była zdradzana przez Gerarda Pique od wielu lat. Hiszpański paparazzi, który popadł w duży konflikt z gwiazdorem, twierdzi, że ma dowody na wybryki legendy FC Barcelony.