Rozstanie Gerarda Pique i Shakiry było numerem jeden w mediach na całym świecie. Piosenkarka nie szczędziła mężowi przykrych słów, a nawet rozliczała się z nim w piosenkach. Piłkarz nie pozostawał jej dłużny. Po rozstaniu Shakira zdecydowała o powrocie do Miami, gdzie zabrała ze sobą dzieci. Teraz okazuje się, że Pique nie będzie miał łatwo, jeżeli chodzi o kontakty z dziećmi.

Shakira utrudnia Gerardowi Pique kontakty z synami?

Ostatni rok nie był łatwy ani dla Pique ani dla Shakiry. Ona przeżywała rozstanie, on konsekwencje swojej zdrady. Internauci nie mieli litości dla piłkarza i jego nowej wybranki, do tego stopnia, że Clara Chia Marti musiała mierzyć się z napadami lęków. Shakira zdecydowała się wyprowadzić z Barcelony, a gdy oficjalnie to ogłosiła, podkreśliła, że zamieszkała w Hiszpanii, by zapewnić dzieciom stabilizację, jednak po wszystkim, co przeżyła w tym miejscu, okazało się "że przyjaźń jest niewątpliwie dłuższa niż miłość".

Rozstanie rodziców jest niewątpliwie trudne dla 10-letniego Milana i 8-letniego Sashy. Niedawno Shakira wydała oświadczenie, pisząc wprost o cierpieniu swoich dzieci i zwróciła się do mediów o uszanowanie ich prywatności. Okazuje się, jednak, że to nie koniec problemów, ponieważ piosenkarka po wyprowadzce do USA, ma utrudniać kontakty z synami byłemu mężowi.

Shakira i Pique nie mogą dojść do porozumienia w kwestii podziału opieki nad 10-letnim Milanem i 8-letnim Sashą. Piłkarz chciał by chłopcy zostali w Hiszpanii, natomiast ich matka sobie tego nie wyobrażała. Shakira postawiła na swoim i wyprowadziła się za Ocean. Okazuje się jednak, że Pique może mieć problemy z ustalonymi w umowie 10 dniami w miesiącu, które ma spędzać z synami. O problemach Shakiry i Pique dyskutowały Laura Fa i Lorena Vasquez w podcaście "Mamarazzi".

Pique nie będzie mógł spędzić tych dziesięciu dni ze swoimi dziećmi, tak jak określono w umowie, ponieważ Shakira bardzo mu to utrudniła.

Wcześniej hiszpańskie media donosiły, że Shakira i Pique dogadali się co do opieki na dziećmi. Pisano, że Gerard Pique nie tylko zgodził się w końcu na wyjazd dzieci do Stanów Zjednoczonych ale mieli również ustalone, gdzie i z kim dzieci będą spędzały dni wolne od szkoły. Z kolei teraz według twórczyń podcastu "Mamarazzi", Gerard Pique miał rozpocząć poszukiwania innego rozwiązania, które ułatwi mu kontakty z synami. Myślicie, że w końcu uda im się dojść do porozumienia?

