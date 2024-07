Związek Gerarda Pique z młodszą Clarą Chią Marti nadal wywołuje duże emocje. Po rozstaniu z Shakirą, która zarzuciła piłkarzowi niewierność, na gwiazdora spadła fala hejtu. Początkowo były zawodnik FC Barcelony ukrywał się ze swoją 24-letnią wybranką, czekając, aż burza wokół niego ucichnie. Teraz Pique nie ma już problemu z pokazywaniem się z ukochaną publicznie. Para została sfotografowana w drodze na koncert. Wyglądali na bardzo zadowolonych.

Gerard Pique i Clara Chia Marti w drodze na koncert Coldplay

Niedługo minie rok od rozstania Gerarda Pique i Shakiry. Po rozstaniu gwiazdy dzielą się opieką nad dziećmi, co nie jest łatwe, ponieważ synowie piłkarza zamieszkali razem ze swoją mamą w Miami. Piosenkarka postawiła byłemu partnerowi twarde warunki w sądzie, które musiał zaakceptować. Obecnie oboje układają sobie nowe życia. Pique rozpoczął rozdział z 24-letnią Clarą Chią Marti.

Pod koniec maja były piłkarz i jego nowa ukochana zostali zauważeni w drodze na koncert Coldplay. Gwiazdor szli w kierunku budynku Estadi Olimpic Lluis Companys, trzymając się za dłonie. Oboje wyglądali na wyjątkowo szczęśliwych. Wygląda na to, że ich miłość kwitnie. Sprawiali wrażenie nierozłącznych.

Gerard Pique postawił na kurtkę z dżinsu i bawełny, czarne spodnie oraz szary T-shirt. Gwiazdor uzupełnił swoją stylizację czapką z daszkiem i białymi trampkami. Jego młodsza partnerka natomiast wybrała oversize'owe dżinsy, czarną koszulkę oraz dopasowaną kurtkę. Dobrała do tego ciemne buty, niebieską torebkę i okulary przeciwsłoneczne.

Trzeba przyznać, że w tych niezobowiązujących stylizacjach para zaprezentowała się bardzo dobrze. Chyba powoli wszyscy przyzwyczajają się do tego, że były piłkarz pokazuje się z młodą Clarą Chią Marti. Nie oznacza to jednak, że może zapomnieć o problemach. Podobno Shakira utrudnia Gerardowi Pique kontakt z synami po tym, jak przeprowadziła się do Miami.

