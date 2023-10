Po głośnym rozstaniu Shakiry i Gerarda Pique piosenkarka długo dochodziła do siebie. Zdradzona wokalistka potrzebowała kilku miesięcy, żeby otrząsnąć się po rozpadzie związku z piłkarzem. Później postawiła byłemu partnerowi trudne warunki, dzięki czemu mogła zabrać dwójkę synów i przeprowadzić się do Miami. Pique w tym czasie zdążył ułożyć sobie życie z 24-letnią Clarą Chią Marti. Do niedawna mówiło się przede wszystkim o romansie gwiazdy FC Barcelony, a media nie skupiały się na życiu uczuciowym Shakiry. Ostatnio jednak coraz częściej słyszymy, że wokalistka jest już otwarta na nowy związek. Artystka była widziana na kolacji z jednym z najsłynniejszych kierowców F1. Lewis Hamilton udzielił komentarza, który jeszcze bardziej podsycił plotki.

Shakira i Lewis Hamilton mają romans? Ten komentarz daje do myślenia

Ostatnio Shakira wróciła do Barcelony razem z dziećmi. Początkowo dziennikarze byli przekonani, że powodem było przede wszystkim przekazanie opieki nad synami. Podobno Gerard Pique ma spędzić z Milanem i Sashą najbliższe tygodnie. Jednak teraz mówi się, że piosenkarka odwiedziła stolicę Katalonii także po to, by spotkać się z gwiazdą F1!

Matias J. Ocner/Associated Press/East News

Shakira nie ukrywała, że pojawiła się na torze w Barcelonie. Co ciekawe, wokalistka później była widziana w towarzystwie Lewisa Hamiltona w restauracji El Parco. Oboje wybrali się na kolację w niedzielę, 4 czerwca. Gwiazdom towarzyszyli producent Daniel Cesar, piosenkarz Mustafa i modelka Fai Khadra.

Plotki na temat romansu piosenkarki i kierowcy F1 podgrzał komentarz samego Lewisa Hamiltona. W trakcie rozmowy z mediami sportowiec został zapytany o życie uczuciowe i otwarcie stwierdził, że "musi znaleźć Latynoskę". Nie ujawnił jednak, czy się z kimś spotyka.

Matias J.Ocner/Associated Press/East News

Warto przypomnieć, że miesiąc temu Shakira i Lewis Hamilton mieli zostać przyłapani razem na jachcie w Miami, gdzie obecnie mieszka była partnerka Gerarda Pique. Kierowca F1 odwiedził Florydę z okazji jednego z wyścigów. Obecnie coraz więcej mówi się o romansie gwiazd. Myślicie, że rzeczywiście Shakira związała się z Lewisem Hamiltonem?

Instagram @shakira

James Gasperotti/Associated Press/East News

JOSEP LAGO/AFP/East News