Sebastian Fabijański w rozmowie z mediami skomentował ostatnie, gorzkie wpisy Maffashion. Para rozstała się kilka miesięcy temu i wszystko wskazuje na to, że dziś aktor i blogerka nie utrzymują ze sobą dobrych relacji. Ostatnio Maffashion sugerowała, że była w relacji z narcyzem. I chociaż nie padło wówczas imię jej byłego partnera, to fani zaczęli zastanawiać się, czy chodzi o Sebastiana Fabijańskiego. Teraz aktor bardzo stanowczo skomentował wpisy Maffashion!

Na początku lipca br. Maffashion ogłosiła rozstanie z Sebastianem Fabijańskim. Para zakończyła swój związek po wybuchu głośnej afery z udziałem aktora i Rafalali. Po rozstaniu Maffashion i Sebastian Fabijański postanowili sprzedać dom w którym mieszkali i była para rozpoczęła życie od nowa- ostatnio paparazzi przyłapali Sebastiana Fabijańskiego na pocałunkach z Anną Marią Sieklucką.

Co ciekawe, ostatnio Maffashion publikowała w sieci wymowne "komentarze", w których sugerowała, że była w relacji z narcyzem. Teraz Sebastian Fabijański skomentował szpilę byłej partnerki!

Tak sugerując tylko, wiesz, życie zawsze ma niuanse, zawsze ma dwie strony. Żyjemy w czasach, gdzie bardzo łatwo z kogoś zrobić kata i wesprzeć ofiarę. Natomiast robimy to nie wiedząc kompletnie, co się działo w relacjach. (…) Ja jestem narcyzem, ja się do tego przyznaję. Mam zaburzenia osobowości narcystycznej, dlatego tutaj stoję, k**** mać. Ja się nie boję do tego przyznać. Pytanie jest tylko, czy osoba, która przez całe życie robi zdjęcia sobie na Instagramie, i to jej życie kręci się wokół niej, czy aby na pewno jest pozbawiona cech narcystycznych... - Sebastian Fabijański powiedział w rozmowie z reporterem portalu Pudelek.pl.