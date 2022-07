Julia Kuczyńska, czyli Maffashion - znana blogerka modowa, została mamą! Na świat przyszło pierwsze dziecko gwiazdy. Maffashion pochwaliła się pierwszym zdjęciem maleństwa, na którym możemy zobaczyć także jej partnera, Sebastiana Fabijańskiego. Z opisu pod fotografią wynika, że dziecko blogerki przyszło na świat 10 września. BJF ❤️ 10.09.20 - napisała pod zdjęciem Maffashion. Pod fotografią pojawiło się oczywiście mnóstwo gratulacji od fanów i znanych gwiazd. - o już! Aaaa 😍 cudowne zdjęcie! Gratuluje!!!!! - skomentowała Julia Wieniawa - Cudo - napisała Ania Lewandowska - Gratulacje - skomentowała Marina - Gratuluje !!!😍 - dodała komentarz Joanna Opozda. Zobacz także: Sebastian Fabijański zdradził płeć dziecka? Internauci ruszyli z gratulacjami! Maffashion urodziła! Szczęśliwi rodzice pochwalili się uroczymi zdjęciami z maleństwem! Maffashion praktycznie do samego końca ciąży, ukrywała przed fanami i mediami swój stan. Chociaż od dawna krążyły już pogłoski, że blogerka i jej partner Sebastian Fabijański wkrótce zostaną rodzicami, to jednak obydwoje przez długi czas nie zabierali publicznie głosu w tej sprawie. Oficjalnie para potwierdziła, że spodziewa się dziecka niespełna dwa tygodnie temu. Na ich Instagramach pojawiły się zdjęcia Maffashion, na których mogliśmy zobaczyć blogerkę w zaawansowanej ciąży. Julia Kuczyńska w ostatnim wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" wyjawiła, że nie chciała mówić zbyt szybko o ciąży między innymi z powodów zdrowotnych. To jest moja pierwsza ciąża i nigdy nie wiedziałam, jak się będę w niej zachowywała, jak się będę czuła i jak będę ją przechodziła. Z uwagi na zdrowotne aspekty, przez długi czas to nie był łatwy temat, to...