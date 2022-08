Doda w rozmowie z Party.pl skomentowała zamieszanie wokół Maffashion. Piosenkarka bardzo dosadnie zareagowała na pytanie o rozstanie blogerki z Sebastianem Fabijańskim i głośną aferę aktora z Rafalalą. Gwiazda zwróciła uwagę na bardzo ważną sprawę dotyczącą Maffashion i Sebastiana Fabijanskiego. Sprawdźcie, co powiedziała nam Doda! Doda komentuje rozstanie Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego Wokół Maffashion jest ostatnio naprawdę bardzo głośno. Wszystko za sprawą byłego partnera blogerki, który stał się bohaterem afery z udziałem Rafalali. Jakiś czas temu do sieci trafiły nagrania, na których mogliśmy zobaczyć Sebastiana Fabijańskiego w towarzystwie kontrowersyjnej celebrytki, a ostatnio aktor publicznie przyznał, że był później szantażowany. Jak już wiemy, Maffashion i Sebastian Fabijański rozstali się, a aktor w wywiadzie dla portalu pudelek.pl publicznie przyznał, że zdradził byłą partnerkę. Teraz zamieszanie wokół Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego bardzo stanowczo skomentowała Doda! - Myślę, że największym dramatem jaki się dzieje, to ma dramat teraz to dziecko. Zarówno dziennikarze, jak i osoby które chętnie udzielają teraz wywiadów powinni się zastanowić, jaki koszmar serwują temu dziecku, jak mu łamią psychikę- nic w internecie nie ginie, jaki robią mu koszmar później w przyszłości, w szkole itd. Jak celebryci są głupi to niech dziennikarze chociaż będą mądrzy - Doda oceniła w rozmowie z reporterką Party.pl. Zobacz także: Sebastian Fabijański tłumaczy się ze zdrady: "Moja zdrada nie odbyła się z Rafalalą" Zobacz także: Rafalala odpiera zarzuty Sebastiana Fabijańskiego i uderza w Maffashion. "Byłam u swojego prawnika" Jak widać, Doda najwyraźniej jest zdania, że Maffashion i Sebastian Fabijański nie powinni opowiadać publicznie o swoich...