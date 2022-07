Sebastian Fabijański w rozpaczliwym wpisie: "Synu, przepraszam"

Sebastian Fabijański zwrócił się do syna: "Chciałbym, żebyś wiedział, że jest mi cholernie przykro". Wszystko przez skandaliczne słowa Rafalali.

Sebastian Fabijański przeprasza syna w mocnym wpisie. Maffashion ostro odpowiedziała Rafalali: "Wara od mojego syna". To wszystko przez słowa Rafalali, która w skandaliczny sposób wypowiedziała się na temat dziecka pary. Sebastian Fabijański postanowił przeprosić wszystkich za to, że są świadkami całej afery. Chwilę później w mediach społecznościowych pożegnał się z fanami, co wywołało duży niepokój.

Sebastian Fabijański w rozpaczliwym wpisie do syna

Rozstanie Sebastiana Fabijańskiego i Maffashion wywołało szok w mediach, zwłaszcza że doszło do niego kilka miesięcy po tym, jak aktor spotkał się z Rafalalą. Później gwiazdor udzielił głośnego wywiadu, w którym przyznał się do zdrady i problemów osobistych. Fani stanęli murem za Maffashion, jednak ostatnio sytuacja się zmieniła, gdy wyszło na jaw, że Julia Kuczyńska również miała romans przed zakończeniem związku z ojcem swojego syna, Bastka.

Sebastian Fabijański i Julia Kuczyńska mogą zapomnieć o dyskretnym rozstaniu. Zwłaszcza że w burzę medialną zostały wciągnięte kolejne osoby - nie tylko Rafalala, ale również mężczyzna, z którym była partnerka aktorka miała romans. Gdy okazało się, że nie tylko gwiazdor był niewierny, internauci ostro skrytykowali Maffashion. Nie spodobało im się, że blogerka pozwalała na to, by fani publicznie obrażali jej byłego ukochanego. Teraz głos ponownie zabrał Sebastian Fabijański, który opublikował rozpaczliwy wpis. To wszystko przez skandaliczne słowa Rafalali na temat synka Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego. Maffashion ostro odpowiedziała Rafalali: "Wara od mojego syna". I trudno się jej dziwić. Aktor nie przewidział, że afera tak mocno może odbić się na niewinnym chłopcu. Opublikował w sieci wpis:

Synu, jeśli to kiedyś przeczytasz, to chciałbym, żebyś wiedział, że jest mi cholernie przykro, że mimo twojej woli stałeś się uczestnikiem tego wszystkiego, co się dziś dzieje. Przepraszam.

Wpis jednak zniknął z Instastories i zastąpiły go następujące słowa:

Oddałbym wszystko, żeby zaoszczędzić mojemu synowi tego, co się dzieje. Przepraszam.

Zobacz także: Siostra dosadnie o aferze z udziałem Sebastiana Fabijańskiego! Ma do niego żal?

Instagram @sebastian.fabijanski.official

Najwyraźniej Sebastian Fabijański ma już dość zamieszania wokół siebie i ostatnie, czego by chciał, to dyskusja o jego synu na forum publicznym. Jednak to następny wpis wywołał prawdziwy niepokój wśród fanów.

Na mnie już czas. Bez odbioru - czytamy na InstaStories aktora.

Instagram @sebastian.fabijanski.official

Przeprosiny, a później dramatyczne pożegnanie sprawiły, że na profilu Sebastiana Fabijańskiego pojawiło się mnóstwo wiadomości od fanów. Internauci postanowili pocieszyć gwiazdora, który jeszcze niedawno został krytykowany za to, że zdradził matkę swojego dziecka. Nastroje w mediach społecznościowych uległy zmianie, gdy sam Sebastian Fabijański przyznał, że Maffashion miała romans.

- Sebastian, głowa do góry, nie uciekaj. Takich ludzi jak ty brakuje tutaj w necie.

- Wszystko z czasem się ułoży i jeszcze będzie pięknie

- Nadejdą piękne dni, zobaczysz. Trzymaj się

- Można upaść naprawdę nisko, ważne żeby się podnieść. Tego życzę

- Pamiętaj, że zawsze po burzy wychodzi słońce - czytamy w komentarzach.

Zobacz także: Doda ostro komentuje zamieszanie wokół Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego! Wbiła szpilę aktorowi?

WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Tadeusz Wypych/REPORTER

Instagram @maffashion_official