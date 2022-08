Kim jest Sara James z "America's Got Talent"? Nastolatka z Polski wygra amerykańskie show? 

Sara James walczy o finał "America's Got Talent". Podczas castingów zachwyciła surowego jurora Simona Cowella, którzy wcisnął dla niej "złoty przycisk", tym samym zapewniając jej awans do półfinałów "America's Got Talent". Występ Sary James odbył się w nocy z 23/24 sierpnia o godzinie 03:00 czasu polskiego. Młoda wokalistka znów zachwyciła publiczność i jurorów, otrzymując owacje na stojąco! Kim jest Sara James, która zachwyciła amerykańską publiczność? Kim są rodzice Sary James? Poznajcie bliżej utalentowaną nastolatkę z Polski.

Sara James w "America's Got Talent"

Cała Polska śledzi dalsze losy Sary James w "America's Got Talent". Sara James zdobyła "złoty przycisk", który zagwarantował jej awans do półfinałów amerykańskiego "Mam Talent". 14-latka zaśpiewała piosenkę Billy Eilish "Lovely", zachwycając nawet autorkę światowego hitu. Do momentu półfinałów jej występ odtworzono aż 16 milionów razy. Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że Sara James będzie w finale "America's Got Talent". Nastolatka z Polski nie osiada jednak na laurach. Sara James o półfinale "America's Got Talent" mówi skromnie: "Ogrom pracy, ale jestem szczęśliwa".

Instagram @sara_james_music

Sara James - rodzice, rodzeństwo

Sara Egwu James medialną karierę rozpoczęła w młodym wieku. Podczas przesłuchań i półfinału "America's Got Talent" towarzyszyła jej mama Arleta Dancewicz. Ogromne wsparcie ma również ze strony ojca, Johna Egwu Jamesa. Relacja rodziców Sary James, Johna Egwu Jamesa i Arlety Dancewicz nie przetrwała próby czasu. Chociaż nie są już razem, wciąż pozostają w przyjaznych relacjach i są ogromnym wsparciem dla córki.

Sara James miłość do muzyki odziedziczyła po ojcu. John Egwu James jest muzykiem i sam próbował swoich sił w talent show. Ojciec Sary James był w "X Factorze" w 2011 roku, a następnie w "Bitwie na głosy". John Egwu James pochodzi z Nigerii i przyjechał do Polski na studia.

Moje życie to muzyka, choć długo zajmowałem się biznesem. Teraz porzuciłem biznes na rzecz śpiewania - mówił w jednym z wywiadów.

John Egwu James działa w duecie z przyjacielem Loui and John, a ich twórczość dostępna jest w sieci. Sara James nie ukrywa, że to rodzina zaraziła ją miłością do muzyki:

Jesteśmy bardzo muzyczną rodziną. Szczególnie z tatą dużo tańczymy i śpiewamy

Duety Sary James i jej taty można znaleźć w serwisie Youtube.

Mama Sary James, Arleta Dancewicz jest absolwentką teologii na UAM w Poznaniu. Dziś jest nie tylko ogromnym wsparciem dla córki ale również jej największą fanką. Towarzyszy nastolatce podczas niemalże wszystkich ważnych występów i to ona pomaga jej w organizacji:

Mama pomaga mi organizować się przed każdym konkursem. Dba o wszystko. Jeździ ze mną, udziela wskazówek, jest chyba moją najwierniejszą fanką… Na pewno! - mówiła dwa lata temu w rozmowie z portalem iloveslubice

Sara James ma również ma przyrodnie rodzeństwo – Michelle James, Johna Jamesa Juniora oraz Kubusia.

Sara James - "The Voice Kids" i "Eurowizja Junior"

Sara James medialną karierę rozpoczęła w wieku 12 lat. Wówczas wystąpiła w 'The Voice Kids 4", a po przesłuchaniu w ciemno, okrzyknięto ją objawieniem polskiej sceny i "młodą Whitney Houston". W 2021 roku Sara James wygrała "The Voice Kids", zgarniając 50 tysięcy złotych oraz kontrakt z wytwórnią Universal Music Polska. Tego samego roku wystąpiła w "Szansie na sukces", wygrywając preselekcje do "Eurowizji Junior" z utworem Celine Dion "That's The Way It Is". Następnie z utworem "Somebody", Sara James zajęła 2. miejsce na Eurowizji Junior, podbijając serca publiczności z Europy. Przegrała niewielką ilością głosów z Maleną z Armenii. W 2022 roku zachwyciła na scenie "America's Got Talent", zgarniając jeden ze "złotych przycisków". W półfinale zaśpiewała hit Eltona Johna i porwała amerykańską publiczność!

Do tej pory Sara James wydała dziewięć utworów, w tym dwie kolaboracje.

AKPA Podlewski

ANDRES PUTTING/EBU

Kim jest Sara James - wiek, szkoła, kariera, pochodzenie

Sara Egwu James ma 14 lat. Urodziła się 10 czerwca 2008 roku. Pochodzi z Ośna w województwie lubuskim. Uczy się w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie a także w Szkole Muzycznej I stopnia w Słubicach, gdzie szkoli grę na pianinie. Sara James ćwiczy również wokal pod okiem Edyty Kręgiel w Miejskim Ośrodku Kultury SMOK w Słubicach.

Sara James muzyczną karierę rozpoczęła już w wieku 6 lat. To wtedy wygrała pierwszy konkurs wokalny. Był to Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych w Szczecinku.

Od tego momentu jeździmy na ten festiwal co roku. Od trzech lat jest on organizowany w Krakowie. Sara zawsze wraca stamtąd z jakąś nagrodą lub wyróżnieniem. Udział w tym konkursie to już taka nasza coroczna tradycja - wspominała rozmowie z iloveslubice mama Sary James, Arleta Dancewicz.

Aktualnie Sara James ma na swoim koncie mnóstwo występów telewizyjnych, a jej medialna kariera rozpoczęła się w 2021 dzięki przesłuchaniom do "The Voice Kids". Od tamtej pory Sara James nie przestaje zaskakiwać.

YouTube @America's Got Talent

Sara James - Instagram

Sara James jest bardzo aktywna na Instagramie. Jej konto można znaleźć pod nickiem @sara_james_music, gdzie zgromadziła już 332. tys. obserwujących, a liczba stale rośnie!

Instagram @sara_james_music

EastNews