Sara James wystąpiła z Black Eyed Peas podczas "Sylwestra Marzeń". Formacja wywołała niemałe kontrowersje swoją obecnością na scenie TVP. Podczas jednego z numerów gościnnie u boku światowej formacji zaśpiewała nastolatka z Polski:

Tym razem rządzimy w twoim kraju ale za pierwszym razem rządziliśmy w Ameryce - powiedział will.i.am, wspominając ich wspólny występ w finale amerykańskiego "Mam Talent".

Zobaczcie, jak wyglądał ich występ. Sylwestrowe zamieszanie z tęczowymi opaskami sprawiło, że Black Eyed Peas kolejny raz zepchało talent nastolatki na drugi plan?

"Sylwester Marzeń": Sara James i Black Eyed Peas razem na scenie

Black Eyed Peas było czarnym koniem TVP podczas "Sylwestra Marzeń". Stacja ogłosiła zespół światowego formatu niemalże w ostatniej chwili, a media spekulują, że muzycy zainkasowali ponad 4 miliony złotych. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Po zamieszaniu wywołanym rezygnacją Mel C z powodu nastawienia TVP do środowiska LGBT+, Black Eyed Peas wystąpiło podczas "Sylwestra Marzeń" z tęczowymi opaskami. Bezsprzecznie dużym wydarzeniem był jednak wspólny występ Black Eyed Peas z Sarą James.

Po raz pierwszy Sara James i Black Eyed Peas zaśpiewali wspólnie w finale 17. sezonu "America's Got Talent". Widzowie jednak byli rozgoryczeni, twierdząc, że nastolatka mogłaby wygrać program, jednak Black Eyed Peas nie dało Sarze James zabłysnąć. Tym razem miała kolejną okazję, by wspólnie dać czadu na scenie wraz z muzykami. "Let's Get It Started" Black Eyed Peas z Sarą James z "Sylwestra Marzeń" znajdziecie poniżej.

Black Eyed Peas i Sara James doskonale bawili się w swoim towarzystwie. Finalistka "America's Got Talent" spędzała czas z muzykami i mamą za kulisami "Sylwestra Marzeń". Will.i.am z Black Eyed Peas nie szczędził komplementów nastoletniej Sarze James:

Sara James szczęśliwego nowego roku. Żebys miała szczęśliwy 2023 rok. Jesteś super zdolna i świetnie cię widzieć znowu, tym razem rządzimy w twoim kraju ale za pierwszym razem rządziliśmy w Ameryce - powiedział wspominając ich wspólny występ z amerykańskiego "Mam Talent".

Sara James za Oceanem nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Niedługo zobaczymy ją w specjalnej edycji "America's Got Talent: All Stars", gdzie zmierzą się uczestnicy z poprzednich edycji show.

Wsparcie Black Eyed Peas to z pewnością olbrzymia szansa dla młodziutkiej Sary James na karierę za granicą. Fani docenili swobodę młodej wokalistki na scenie w kolaboracji z światowej sławy zespołem:

- Dla Sary to duże wyróżnienie, świetnie sobie poradziła. Miałam ciary ❤

- Zagrać na scenie kawałek z Black Eyed Peas to jest coś! Piona Sara, jesteś mocna ????

- Sara jest niesamowita. BEP kocham, szacun za przemowę i opaski.

- Od początku wiedzieliśmy, że w naszym kraju rodzi się gwiazda. Będzie jeszcze o Tobie głośno! Jestem pewna

Nie ulega jednak wątpliwościom, że muzycy Black Eyed Peas i ich decyzja o wystąpieniu w tęczowych opaskach na antenie TVP przyćmiła wszystko inne, a uwaga komentujących skupiona jest właśnie na tym aspekcie.

AKPA Piętka Mieszko

