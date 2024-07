Sara Boruc wspiera Marinę! W piątek światło dzienne ujrzał nowy singiel, który Marina nagrała z JAmsem Arthurem. Muzyk zaśpiewał na weselu artystki i Wojtka Szczęsnego, a pomiędzy nim a Mariną wywiązała się wielka przyjaźń. James Arthur zaprosił wokalistkę do współpracy i owocem tego jest piękna ballada - "Let Me Love The Lonely".

Reklama

Marina to bardzo utalentowana kobieta, a jej kariera znowu nabiera rozpędu. Sara Boruc, przyjaciółka gwiazdy, mocno ją dopinguje. W związku z tym wspiera ją jak tylko może, a przy okazji nowego singla zachęciła swoich fanów do tego, aby wsparli Marinę i przesłuchali jej najnowsze dzieło:

To juz dzis! Moja utalentowana i piękna @marina_official nagrała duet z samym Jamesem Arthurem!!! Cudna ballada ❤️ Mi juz wpadła w ucho, a Wy, słuchaliście??

Nam ta ballada bardzo przypadła do gustu, a Wam? Ciekawe, co na ten przebój powie Anna Lewandowska?

Zobacz: Marina i Wojtek Szczęsny kupili apartament w Warszawie! Cena powala!​

Zobacz także

Sara Boruc wspiera Marinę i promuje jej nowy singiel

Podoba Wam się nowa ballada?

James Arthur feat. Marina "Let Me Love The Lonley"