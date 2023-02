Sara Boruc zmieniła fryzurę. Gwiazda zdecydowała się na ostre cięcie

Stylizacja Sary Boruc została skrytykowana przez fanki! Żona Artura Boruca regularnie zamieszcza w sieci swojej najnowsze stylizacje. Sara uwielbia modowe nowinki i chętnie sięga po ubrania i dodatki najdroższych marek. Ostatnio jej torebka zachwyciła nawet Karolinę Korwin-Piotrowską. Zwykle fajni chwalą jej styl i mówią wprost, że Sara Boruc stanowi dla nich wielką inspirację. Jednak nie tym razem... Najnowszy zestaw, zaprezentowany przez blogerkę i projektantkę biżuterii, nie spotkał się aprobatą jej wielbicielek. Wręcz przeciwnie. Pod zdjęciem Sary pojawiła się lawina negatywnych komentarzy. Prosty strój, składający się z białej koszuli typu oversize, prostych dżinsów i czarnych butów z kokardkami nie przypadł do gustu internautkom: Jak dla mnie to wygląda niczym nieudolna stylizacja z bazaru. Bardzo dysproporcjonalnie. Myślałam że to zdjęcie zostało wstawione "dla jaj"... O matko!! Koszula po tacie, spodnie po młodszej siostrze, buty po babci. Katastrofa. Niestety wyglądasz niekorzystnie - zero bioder. Rękawy za długie, buty tez słabe. Tym razem się nie udało. Wole Cię w innym wydaniu. Na szczęście wśród licznych głosów krytyki pojawiły się także pozytywne opinie: Nie wiem jak to robisz ze obranisz sobą nawet te nie przypadające do gustu buty. A wy jak oceniacie stylizację Sary Boruc? Dodajmy tylko, że wszystkie elementy tej stylizacji to topowe marki: buty Dior, dżinsy Saint Laurent oraz koszula od Magdy Butrym. Zobacz też: Czym Sara Boruc karmi swoje dzieci? Będziecie zdziwieni. Fani też byli i... rozgorzała dyskusja! Sara Boruc została skrytykowana przez fanki. Żona Artura Boruca słynie z dobrego stylu.