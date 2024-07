Marina świętuje premierę teledysku do piosenki "W blasku". Po raz pierwszy wykonała ten utwór podczas festiwalu w Opolu, dedykując go mężowi. Dziś Wojciech Szczęsny i mały Liamek towarzyszą wokalistce podczas uroczystej premiery teledysku do tego utworu. Przez obiektywami paparazzi zakochani nie szczędzą sobie czułości.

Reklama

Marina, Wojciech Szczęsny i Liam świętują premierę teledysku

Nie tylko Marina Szczęsna zasada na trybunach, gdy Wojciech Szczęsny daje z siebie wszystko na boisku, ale również on obecny jest w ważnych momentach jej kariery. Kilka dni temu Marina była gwiazdą festiwalu w Opolu, gdzie wykonała utwór "W Blasku", który dedykowała mężowi, była dla dla nich wyjątkowa data ponieważ świętowali 10. rocznicę poznania. Podczas kiedy Marina śpiewała do Wojciecha Szczęsnego, to mały Liamek skradł show za kulisami, dzielnie czekając, aż mama skończy udzielać wywiadów. Dziś cała rodzina ma kolejny powód do świętowania, tym razem premiera teledysku do utworu, który Marina nagrała wraz z zespołem Sound'n'Grace.

fot. Euzebiusz Niemiec/AKPA

Zobacz także: Marina o zaręczynach Roksany Węgiel i Kevina Mgleja dowiedziała się od nas. Tak zareagowała

Podczas premiery teledysku Marina Szczęsna i Wojciech Szczęsny nie szczędzili sobie czułości. Ukochany był dumny z małżonki. Wraz z nimi na wydarzeniu obecny był również ich synek Liam.

fot. Euzebiusz Niemiec/AKPA

Zobacz także: Marina ogłasza radosną nowinę: "Wyjątkowy dla mnie dzień"

Zobacz także

Marina zaprezentowała się w obcisłej cekinowej kreacji w kolorze baby pink ze zmysłowym rozcięciem na nogę. Kreacja idealnie podkreślała jej sylwetkę. Do całości dobrała delikatne transparentne buty oraz kontrastującą z całością wieczorową torebkę. Wojciech Szczęsny postawił wygodną chociaż luksusową stylizację. Uwagę zwraca kolorowa kurtka marki Louis Vuitton.

fot. Euzebiusz Niemiec/AKPA

fot. Euzebiusz Niemiec/AKPA