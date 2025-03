Była małżonka Macieja Kurzajewskiego usiadła obok byłego męża obecnej partnerki jej byłego. Przyjaźń kwitnie?

W najnowszym odcinku programu "You Can Dance — Po prostu tańcz!" na widowni pojawili się Marcin Hakiel i Paulina Smaszcz. To pierwsze publiczne spotkanie tej dwójki, które przyciągnęło uwagę widzów i mediów. Dziennikarka opublikowała InstaStories, na którym informuje komu zarówno ona jak i Hakiel kibicują.