Sara Boruc pokazała, jak spędzała długi weekend z rodziną. Uwagę fanów, jednak przykuł 4-letni Noah. Mama pokazała rozczulające zdjęcie z chłopcem, jednak fanów zmartwił jeden szczegół:

Co się stało najpiękniejszemu chłopcu w Polsce?? - pytają.

Zobaczcie, o co chodzi.

Fani martwią się o synka Sary Boruc

Podczas festiwalu w Opolu, za Marinę trzymali kciuki Wojciech Szczęsny i ich synek. Mały Liam skradł show za kulisami. Jednak podczas długiego weekendu nie tylko synek Szczęsnych zwrócił uwagę fanów. Również Sara Boruc podzieliła się rodzinnym zdjęciem, pokazując jak aktualnie wygląda jej 4-letni synek Noah.

Najdłuższy długi weekend mojego życia???????? - napisała.

Fani od razu zauważyli na rączce chłopca temblak i zmartwili się o jego stan zdrowia.

Instagram @mannei_is_her_name

Pod zdjęciami, na których mały Noah Boruc pozuje z usztywnioną temblakiem rączką, pojawiło się sporo komentarzy od zatroskanych fanów:

- Ups, tak samo miałam rok temu u córki, niby nic, zwykła zabawa jak zawsze i złamanie, teraz tylko wspominamy, ale wyrzuty sumienia były ogromne ???? Zdrówka dla synka :)

- (...) ale co się stało najpiękniejszemu chłopcu w Polsce ????❣️

- Auć! Biedna łapeczka.????

- Dużo zdrówka dla małego rekonwalescenta ????

- Dużo zdrówka dla Synka! Niech rączka szybko się goi!!! ❤️

Wszyscy trzymają kciuki za szybki powrót maluszka do zdrowia.

Instagram @mannei_is_her_name

Sara Boruc nie zdradziła szczegółów, dlaczego mały Noah musi nosić temblak, jednak po opisie, jakie pozostawiła w sieci można wywnioskować, że do wypadku doszło podczas długiego weekendu. Trzymamy kciuki by mały Noah szybko wrócił do zdrowia.