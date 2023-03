Sara Boruc chwali się zdjęciem "carycy Putina" w płaszczu własnej marki! Internauci: "Liczy się tylko kasa"

Sara Boruc została przyłapana przez paparazzi podczas wyjścia do kawiarni w towarzystwie swojego asystenta. Właścicielka marki The Mannei tego dnia postanowiła na czarno-biały look, który nie należy do tanich. Sama torebka, którą wybrała gwiazda to absolutny klasyk i kosztuje 40 tys. zł. Pozostałe elementy garderoby też kosztują fortunę! Faktycznie stylizacja Sary Boruc wygląda na tak drogą? Sara Boruc zaskakuje stylizacją, która kosztuje majątek! Sara Boruc nigdy nie ukrywała, że jej marzeniem jest przeprowadzka do Los Angeles. Projektantka stworzyła własną markę odzieżową i robi wszystko, aby jej projekty nosiły największe gwiazdy. Co ciekawe Sara Boruc sama chętnie nosi projekty własnej marki i tym razem została przyłapana przez paparazzi w skórzanych spodniach typu palazzo od The Mannei. Ten model nie jest tani i po obniżce kosztuje 5,2 tys. zł. Poprzednia cena to aż 7,5 tys. zł. To jednak nie najdroższy element garderoby Sary Boruc. Jej torba to model Hermen Kelly i kosztuje ok. 40 tys. zł. Do tego biało-czarna koszula Chanel , modne okulary Balenciaga i w takim wydaniu Sara Boruc podbija Warszawę. Zobacz także: Syn Artura Boruca w klapkach wartych prawie tysiąc złotych! Sara pokazała zdjęcie chłopca Trzeba przyznać, że cena za torebkę robi wrażenie. Wygląda na to, że projektantka naprawdę pokochała klasyczny model Hermes Kelly, który kosztuje ok. 40 tys. zł. Model, który nosi Sara Boruc to klasyka, o której marzy mnóstwo kobiet. Ta torebka pasuje do wszystkiego! Sami spójrzcie... Dużo zdjęć Sary Boruc znajdziecie poniżej. Podoba się Wam styl ubierania żony Artura Boruca?