Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny kupili mieszkanie w Warszawie! Piosenkarka i piłkarz zdecydowali się na zakup apartamentu w jednym z najdroższych budynków w stolicy - czytamy na łamach "Faktu". Za swój nowy nabytek Szczęśni mieli zapłacić około 2,5 miliona złotych! To średnia cena lokalu w nowym apartamentowcu. Cały budynek jest wyceniany na 10 milionów. Państwo Szczęśni samodzielnie pilnują budowy, doglądając, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Marina z pewnością ma już wizję, w jakim stylu urządzi nowe lokum. Jedno jest pewne, będzie bardzo stylowo. ;) Polecamy: Urządzanie mieszkania w stylu glamour

Mieszkanie w Warszawie to pierwsza wspólna inwestycja pary po ślubie. Zakochani pobrali się w maju 2016 roku. Po romantycznym ślubie w Grecji, był czas na egzotyczną podróż poślubną i wypoczynek, a teraz przyszła pora na snucie wspólnych planów. Pierwszy etap to zakup mieszkania w Warszawie. Nie jest to jednak jedyna nieruchomość, którą posiadają zakochani. Wojtek Szczęsny ma już apartamenty w Rzymie i Londynie. Czyżby lokum w stolicy to pierwszy krok ku... powiększeniu rodziny? Budowa z pewnością potrwa jeszcze trochę, ale później, kto wie... Być może luksusowy apartament będzie tym, w którym małżonkowie doczekają się swojego pierwszego potomka. ;)

