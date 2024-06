Sandra Kubicka i Baron już nie mogą doczekać się, jak mały Leonard wróci z nimi do domu. Na maluszka czeka już przepiękny pokoik. Szczęśliwa mama pokazała w sieci pierwsze kadry. Jak będzie mieszkał mały Leonard?

Tak wygląda pokój syna Sandry Kubickiej i Barona

Podczas Polsat Hit Festiwalu Baron obwieścił ze sceny, że Sandra Kubicka urodziła. Na świat przyszedł ich wymarzony synek Leonard. "Chciałem was serdecznie zaprosić, drodzy państwo, do powitania na świecie i zrobienia wielkiego hałasu dla naszego syna Leonarda Milwiw-Barona oraz najdzielniejszej mamy świata Sandry Milwiw-Baron" - powiedział ze sceny. Jakiś czas później dumny Baron pokazał jak powitał Sandrę Kubicką w domu po porodzie. Na środku stanęła wielka dekoracja, a młoda mama nie ukrywała wzruszenia. Na powrót do domku małego Leonarda rodzice muszą jednak jeszcze poczekać. Z pewnością będzie to jeden z tych najpiękniejszych dni w ich życiu. Zanim jednak to nastąpi modelka pokazała już pierwsze kadry z pokoiku chłopca.

W pokoju małego Leonarda czekają niezbędne akcesoria takie jak łóżeczko czy przewijak. Na ścianie wiszą ramki ze zdjęciami oraz widać miejsca przeznaczone na zabawki. W pokoiku umieszczone zostały również baloniki z helem w kolorze niebieskim. Wygląda na to, że czekają już na przybycie małego Leosia.

Pierwsze dni synek Sandry Kubickiej i Barona spędza w szpitalu, gdzie walczy o swoje zdrowie. Rodzice spędzają z nim tam każdą możliwą chwilę. Baron zadbał również o komfort ukochanej żony i sprezentował jej wygodny fotel do karmienia:

Tatusiek zrobił mi niespodziankę w nocy. Fotel trochę dla mnie do karmienia, a trochę dla niego, bo ma funkcję masażu i podgrzewania. Kolor wybrany strategicznie, bo pójdzie do naszego salonu potem.

