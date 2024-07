Sandra Kubicka i Aleksander Baron w połowie maja poinformowali, że doczekali się syna. Modelka i muzyk nie ukrywają, że mały Leoś przewrócił ich życie do góry nogami. Para chętnie dzieli się z internautami coraz to nowszymi zdjęciami swojej pociechy.

Sandra Kubicka pokazała nowe zdjęcie syna

Sandra Kubicka nie ukrywa, że założenie rodziny było jej największym marzeniem i często podkreślała to w wywiadach. 16 maja to marzenie udało się zrealizować, Sandra Kubicka i Aleksander Baron zostali rodzicami Leonarda. Chłopczyk przyszedł na świat w 33 tygodniu ciąży i pierwsze wspólne chwile nie były takie, jak sławni rodzice sobie wymarzyli, bowiem maluch musiał zostać w szpitalu pod opieką lekarzy. Po kilku ciężkich tygodniach Kubicka i Baron mogli w końcu zabrać syna do domu i w mediach społecznościowych chętnie relacjonują, jak sprawdzają się w nowej roli. Modelka nie ukrywa, że Leoś rośnie jak na drożdżach i pokazała, jak aktualnie wygląda jej synek.

Sandra Kubicka z mężem i synkiem Instagram@sandrakubicka

Od kiedy Sandra Kubicka została mamą, nie przestaje opowiadać o macierzyństwie na swoim Instagramie i chętnie dzieli się z internautami zarówno lepszymi jak i gorszymi momentami. Modelka pokazuje w sieci również swojego synka, jednak dba o jego prywatność i jak dotąd nie zdecydowała się pokazać jego twarzy. Z racji tego, że Leoś urodził się jako wcześniak to pierwsze tygodnie swojego życia spędził w szpitalu. Dziś jest już w domu z ukochanymi rodzicami i rośnie jak na drożdżach. Sandra Kubicka pokazała, jak jej synek urósł po blisko dwóch miesiącach.

Co dwa miesiące karmienia piersią zrobiły z moim dzieckiem - napisała Sandra Kubicka, publikując zdjęcie synka.

Instagram/Sandra Kubicka

W ostatnim czasie Sandra Kubicka postanowiła wypowiedzieć się na temat drugiego dziecka. Modelka potwierdziła, że chciałaby ponownie zostać mamą, ale będzie musiała jednak trochę poczekać.

Tak, ale ze względu na to, co się wydarzyło, muszę poczekać minimum rok, zanim będę mogła zajść ponownie w ciążę - wyznała modelka.

