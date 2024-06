Sandra Kubicka i Alek Baron w końcu mogą odetchnąć z ulgą. Po długich i niełatwych tygodniach, cała trójka (a w zasadzie piątka) jest już razem w domu. Modelka nagrała poruszający moment powitania Leosia przez pieski. "To były najdłuższe 3 tygodnie mojego życia, ale od teraz zaczynamy nasze forever after w miłości i spokoju" - napisała.

Sandra Kubicka wróciła z synkiem do domu!

Minione tygodnie były dla Sandry Kubickiej jednocześnie najpiękniejszymi, jak i najtrudniejszymi. W końcu bowiem spełniło się jej marzenie o macierzyństwie, ale niestety, radość z narodzin synka przyćmił strach o jego zdrowie. Leoś przyszedł na świat o kilka tygodni za wcześnie, w dramatycznych okolicznościach, i wymagał hospitalizacji.

29-latka bardzo to przeżyła i nie ukrywała, że cała sytuacja odbiła się na jej zdrowiu psychicznym. Na szczęście maluch prawidłowo się rozwijał, a każdy dzień przybliżał zmartwionych rodziców do zabrania go do domu. Niedawno nawet Sandra Kubicka pokazała gotowy już pokoik synka, dając wyraźnie znać, że wszystko czeka już tylko na niego. Wreszcie nadszedł dzień, na który z Alkiem Baronem tak czekała!

W czwartek, 6 czerwca, na instagramowym profilu Sandry pojawił się wzruszający filmik z pierwszych chwil Leosia w domu. Udało jej się uchwycić, jak na początku na nowego członka rodziny zareagowały psiaki i, jak się okazało, euforia była ogromna!

To były najdłuższe 3 tygodnie mojego życia, ale od teraz zaczynamy nasze forever after w miłości i spokoju. Dziewczynki poznały swojego braciszka i są zaczarowane

Co ciekawe, przyznała, że każdy z trzech czworonogów po chwili zaczął zachowywać się nieco inaczej. Jeden z pupili nie odstępuje chłopca na krok, a drugi - strzeże jego bezpieczeństwa.

Lucky nie odpuszcza go na krok. Lilly szczeka na mnie, jak za długo zmieniam mu pieluchę, a Luna jeszcze się przełamuje, ale wiemy, że to wymaga tylko czasu. Jesteśmy przeszczęśliwi. Dziękujemy Wam za miliony wiadomości i za wsparcie. Jesteśmy w domu

Ogromnie cieszymy się, że rodzinka Milwiw-Baron jest już w komplecie! Życzymy Sandrze i Alkowi dużo spokoju, a Leosiowi - zdrowia.

