Siódma edycja Must Be The Music okazała się najchętniej oglądanym programem muzyczym w wiosennej ramówce komercyjnych stacji telewizyjnych. Sukces nie powinien jednak nikogo dziwić, bo show przez lata udało się zaskarbić olbrzymią sympatię telewidzów i młodych muzyków którzy upatrywali w niej swojej szansy na rozpoczęcie dużej kariery. W wielu przypadkach występ w MBTM przekładał się potem na duży sukces na polskim rynku muzycznym. Przypomnijmy: LemON szykuje nowy hit na lato. Mamy zdjęcia z planu teledysku

Dziś odbył się wielki finał show, w którym do rywalizacji stanęło aż 10 wykonawców. Muzyczą atrakcją rozgrywki był występ najgorętszej muzycznej pary ostatnich miesięcy czyli Donatana i Cleo, którzy zaprezentowali nieśmiertelne już "My Słowianie" i ostatnio promowane "Slavica". Ich występ chyba nie przypadł do gustu Korze, której mimika w trakcie show sugerowała raczej rozczarowanie.

Emocji nie zabrakło podczas finałowej rywalizacji. Głosami widzów wybrano dwóch wykonawców, którzy mieli zmierzyć się w tzw. "wielkiej dogrywce" - byli to Sachiel oraz Dharni i K-Leah. Ostatecznie siódmą edycję Must Be The Music wygrali Sachiel!

Zgadzacie się z takim werdyktem telewidzów?

Aneta Sablik po raz pierwszy w polskiej telewizji

