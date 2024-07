Podczas jednego z ostatnich wywiadów w Dzień Dobry TVN doszło do małego spięcia pomiędzy Edytą Górniak a Kingą Rusin. Artystka pojawiła się w studiu, by porozmawiać o premierze jej najnowszego singla "Your High" i najbliższych planach muzycznych. Jednak dziennikarka wykazała się sporym nietaktem, pytając nagle artystkę o ślub. Górniak była bardzo zaskoczona nagłym zwrotem akcji. Przypomnijmy: DDTVN: Rusin chciała wyciągnąć od Górniak za dużo. Reakcja diwy bezcenna

Dziś jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów programu śniadaniowego był wywiad Rusin z Martą Kaczyńską, z okazji premiery jej najnowszej książki "Moi rodzice", który został nakręcony w Sopocie. Cała rozmowa przebiegła dość w miłej atmosferze, ale Kinga nie byłaby sobą, gdyby pod koniec nie zaczęła dopytywać się o plotki. Zrobiła to jednak w bardziej dyskretny sposób. Marta wypomniała jej jednak wpadkę z Edytą Górniak.

Rusin: Nasz program jest takim miejscem, gdzie można pewne rzeczy sprostować.

Kaczyńska: Ja już chyba wiem, jakie pytanie chce mi pani zadać.

Rusin: Nie no, chciałam dać pani okazję do sprostowania jakiś plotek, które panią bolą.

Kaczyńska: Nie, dziękuję. Z tymi plotkami jest tak, że nawet jeśli ja je sprostują, to zostaną przykryte kolejnymi.

Rusin: A pani myślała,że o co zapytam, że o męża?

Kaczyńska: Nie, myślałam, że skoro pani ostatnio zadała pytanie pani Edycie Górniak o ślub, to pani mnie zapyta o rozwód.