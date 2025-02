Grażyna Szapołowska wzbudza ogromne emocje swoim udziałem w najnowszej edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Aktorka, znana z wyrazistej osobowości i niezapomnianych ról filmowych, zaskoczyła widzów decyzją o występie na parkiecie tanecznego show. Jedną z osób, które zdecydowały się otwarcie skomentować udział Grażyny Szapołowskiej w programie, jest Majka Jeżowska. Nie do wiary, co powiedziała!

Grażyna Szapołowska w „Tańcu z Gwiazdami”: Jeżowska nie pozostawia złudzeń

Decyzja Grażyny Szapołowskiej o udziale w programie spotkała się z ogromnym zainteresowaniem fanów i mediów. Jej występy bez wątpienia będą szeroko komentowane, a sama aktorka już teraz może liczyć na duże wsparcie – zarówno od kolegów z branży, jak i od widzów. A co o udziale niespełna 72-letniej aktorki w tanecznym show sądzi kilka lat młodsza Majka Jeżowska, która tańczyła w poprzedniej odsłonie formatu Polsatu?

Czyżby Majka Jeżowska zasugerowała, że miała żal do aktorki o odebranie jej tytułu w "TzG"? Nic z tych rzeczy. W rzeczywistości chodzi o coś zupełnie innego – Grażyna Szapołowska została najstarszą uczestniczką w historii „Tańca z Gwiazdami”, a to właśnie do tego aspektu odnosiła się piosenkarka. Artystka podeszła do sprawy z dystansem i humorem, zapewniając, że nie czuje się z tego powodu urażona, a wręcz przeciwnie – cieszy się, że to właśnie tak znakomita aktorka przejęła ten „tytuł”:

Grażyna niestety pobiła mój rekord. Odebrała mi tytuł najstarszej uczestniczki programu. Bardzo się cieszę i myślę, że moje występy w ''TzG'' miały wpływ na decyzję niektórych pań, że dały się namówić. Myślę, że przełamałam niechęć dojrzałych kobiet do wygłupów na parkiecie. Myślę, że Grażyna będzie pięknie tańczyć standardy. Ona ma w sobie taką klasę – to, jak mówi, jak gestykuluje. Będzie dobra w klasycznych tańcach typu tango, walc. Może rumba - powiedziała Majka Jeżowska w rozmowie z ''Jastrząb Post''.

Na tym jednak nie koniec. Majka Jeżowska wyjawiła również, komu będzie kibicować w wiosennej edycji "TzG" - i wcale nie jest to Grażyna Szapołowska:

Magdzie Mołek. Myślę, że to będzie wielkie zaskoczenie - dodała Jeżowska.

Spore zmiany w "Tańcu z Gwiazdami". Co czeka widzów w 16. edycji?

W 16. edycji programu „Taniec z Gwiazdami” wprowadzono szereg istotnych zmian, które mają na celu odświeżenie formatu i zwiększenie atrakcyjności dla widzów. Produkcja zaprezentowała nowe logo programu, symbolizujące nowy etap w historii show. Ponadto, uczestnicy będą musieli zmierzyć się nie tylko z tradycyjnymi stylami tanecznymi, ale także z polskimi tańcami ludowymi, takimi jak oberek czy kujawiak, co stanowi zupełną nowość w programie.

Dodatkowo, wprowadzono solowe występy gwiazd, podczas których uczestnicy zaprezentują swoje umiejętności taneczne bez wsparcia partnera. Te zmiany mają na celu ukazanie różnorodności tanecznej oraz sprawdzenie wszechstronności uczestników.

