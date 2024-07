Nie ucichły jeszcze echa drugiej edycji "Top Model. Zostań modelką". Program okazał się co prawda sporym sukcesem od strony marketingowej, ale zebrał wiele krytycznych opinii. Źle została odebrana przede wszystkim nadmiernie eksponowana nagość oraz dość frywolne podejście części jury do kandydatek na modelki. Bardzo nie podobało się to Anji Rubik, która po raz kolejny ostro skomentowała sytuację.

- Ten biznes wygląda inaczej - czytamy w "Życiu na gorąco". - Dla potrzeb telewizji różne sytuacje są wyolbrzymione. Muszą być sensacje, emocje. Nie zgadzałam się czasami z wizją reżysera, czy z tym, jak została zaprezentowana nagość. Ale jeżeli dziewczyna decyduje się na udział w programie, musi się liczyć z tym, że będą pewne sytuacje niewygodne.

Anja jak wiadomo zrezygnowała z udziału w kolejnej edycji. Czy któraś z pozostałych gwiazd pójdzie jej śladem? Czy czekają nas poważne zmiany w programie?



ac