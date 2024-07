Karierę zawodową trudno pogodzić z nauką. Szczególnie, gdy wykonuje się pracę związaną z ciągłymi podróżami i stresem. Dobrze wie o tym Anja Rubik.

- Zapisywałam się na New York University dwukrotnie, ale niestety terminy zajęć nie pokrywały się z pracą - zdradziła modelka w "Twoim Stylu". - Chciałabym skończyć studia. To dla mnie ważne ze względu na mamę, która martwi się, że nie mam wyższego wykształcenia. Bo u mnie w rodzinie wszyscy je mają. Jestem "czarną owcą". Ale teraz mam takie pomysły na przyszłość, że dyplom nie jest mi potrzebny.



Ciekawe czy po zakończeniu kariery na światowych wybiegach nasza gwiazda wróci do tematu studiów? Jak obstawiacie?

