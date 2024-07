1 z 7

Taka kibicka to skarb. Małgorzata Rozenek z synami kibicowała Radosławowi Majdanowi na meczu LaLiga Legends Poland 2017. Kiedy Majdan dobrze bronił, Gosia skakała, krzyczała, biła brawo. Rozenek jak zawsze przykuwała uwagę swoją cudowną figurą i stylizacją. Niebieska sukienka mini od Marlu, szpilki oraz biżuteria SELFIE JEWELLERY! Tak powinny ubierać się WAGs na stadiony. A co to był za mecz?

Na stadionie Legii Warszawa zmierzyły się ze sobą byłe gwiazdy reprezentacji Polski i hiszpańskiej La Liga. Polacy przegrali 2:0. Na boisku nie zabrakło takich piłkarzy jak Jerzy Dudek czy Maciej Żurawski. A na trybunach królowała Małgorzata z synami - Tadziem i Stasiem.

Zobacz zdjęcia w naszej galerii!

