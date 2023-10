Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan relacjonują swoje wakacje kamperem. Okazuje się, że dzisiejszy dzień był bardzo emocjonalny, a mąż byłej prezenterki "Dzień Dobry TVN" powiedział wprost:

Mam cię dzisiaj dosyć. To był długi dzień.

Małgorzata Rozenek na pieńku miała również ze swoim starszym synem. Co się wydarzyło?

Radosław Majdan do Małgorzaty Rozenek: "Mam cię dzisiaj dosyć"

Małgorzata Rozenek z rodziną musieli uciekać z miejsca noclegu. Okazuje się jednak, że kolejna noc w kamperze nie będzie łatwiejsza. Majdanowie dojechali do Odense i ponownie trafili w miejsce, gdzie właśnie odbywa się festiwal muzyczny:

Kamping dużo bardziej surowy niż ten poprzedni. Pani w recepcji do nas mówi, że w Odense odbywa się festiwal muzyczny i w związku z tym, camping jest cały zajęty i są dwa ostatnie miejsca. Wokół powiedziała, że będzie mnóstwo młodych ludzi, którzy świętują koniec roku, festiwal, ogólnie jest tu klimat świętowania. Pani uprzedzała, że jeśli szukamy spokoju to go tu raczej nie znajdziemy. Że ich na razie nie ma ale w nocy będą wracać. No więc czekamy, nastawiamy się na tę noc, moi panowie w jakich nastrojach.

Ostatni dzień Małgorzata Rozenek i jej rodzina mogą zaliczyć do bardzo intensywnych. Szybkie zwiedzanie Kopenhagi dało się wszystkim we znaki. Wieczorem, gdy dojechali do Odense mogli nieco odpocząć, jednak okazuje się, że tego dnia napięcie w rodzinie było całkiem spore:

- Mam cię dzisiaj dosyć. To był długi dzień - podsumował Radosław Majdan.

- Mój mąż ma mnie dzisiaj dosyć to prawda, bo zapomniałam adaptera do kabla.

- Nie zapomniałaś ty, tym bardziej nie zapomniałem ja, więc nie ma co się obrzucać winą. (...) Rozwiązałem sytuację ale i tak mam cię dosyć. Dobra... idę na ten koncert. Idziesz ze mną Stasiu? Bo też widzę, masz mamie coś do powiedzenia.

- Ja dzisiaj skrytykowałam prezent, który sobie Staś kupił - doprecyzowała Małgorzata Rozenek.

Małgorzata Rozenek postanowiła się wycofać i zająć przygotowywaniem posiłku dla rodziny:

No i wygląda na to, że właśnie tak mnie mają dosyć, ale taka rola żona, matki. No niestety, raz na wozie raz pod wozem. W tych emocjach rodzinnych, idę w takim razie do garów. Idę gotować.

Na szczęście Radosław Majdan i chłopcy nie mieli mamie za złe:

- Kochamy Cię bardzo.

- Wiem Pysiuniu, ja was też bardzo kocham.

Ostatecznie Małgorzata Rozenek podsumowała, że: "kamperowanie nie jest dla ludzi o słabych nerwach", na co Radosław Majdan dodał:

Jeżeli chcecie sprawdzić, czy jesteście sobie przeznaczeni to jeździe na kamper. Po tygodniu już dokładnie będziecie wiedzieć czy jesteście sobie pisani, czy wasze drogi się rozejdą, kiedy wrócicie z wakacji.

