Marcin Hakiel, znany tancerz i były mąż Katarzyny Cichopek, od kilku miesięcy jest dumnym tatą trzeciej pociechy. Romeo Hakiel przyszedł na świat tuż przed świętami Bożego Narodzenia i całkowicie zmienił życie swoich rodziców. Właśnie paparazzi przyłapali Marcina Hakiela podczas spaceru z Romeo. Tancerz wybrał się do pobliskiego parku i tam spotkał się ze starszą córką. Zobaczcie, co zrobiła Helena...

Marcin Hakiel oraz jego partnerka, Dominika Serowska, powitali na świecie swojego syna, Romea, 4 grudnia 2024 roku. Wybór imienia Romeo był pomysłem Dominiki, która chciała nadać synowi oryginalne imię, które nie jest powszechne wśród dzieci w przedszkolu czy szkole.

Mieliśmy pomysły na imiona dosyć niestandardowe. Jeżeli chodzi o dziewczynkę, to mi się bardzo podobało imię Matylda - może to nie jest jeszcze takie bardzo dziwne. Albo Olimpia też mi się bardzo podobało. A jeśli chodzi o chłopca, no to myśleliśmy o Radzimir, Jeremi albo Romeo.

- mówiła Dominika w cyklu Mateusza Hładkiego 'Mówię Wam'.,