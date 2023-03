Na ten moment Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wraz synami czekali od dawna. Na początku wakacji rodzina wreszcie przeprowadziła się do wymarzonej nowej willi, skąd ochoczo relacjonowała kolejne etapy przeprowadzki. Poza imponującymi wnętrzami gwiazdy mogą teraz cieszyć się zjawiskowym ogrodem, a także okazałym basenem. Co ciekawe, to właśnie basenowe porządki wywołały na Instagramie byłego piłkarza niemałe poruszenie. Co się stało? Weekendowe porządki Radosława Majdana wzburzyły fanów Małgorzata Rozenek na początku lipca wraz z rodziną przeprowadziła się do nowej posiadłości, która jest dla nich "domem przejściowym" w oczekiwaniu na budowę ich wymarzonego lokum. Gwiazda TVN i jej mąż Radosław Majdan zdecydowali się wynająć willę z basenem , która niegdyś należała do Wojciecha Modesta Amaro. I choć na instagramowych kontach gwiazd możemy teraz podziwiać zachwycające kadry z nowej rezydencji to okazuje się, że przeprowadzka wcale nie była łatwa dla Małgorzaty Rozenek . Nic więc dziwnego, że po rozpakowaniu masy kartonów prowadząca "Projekt Lady" i jej ukochany udali się na zasłużone wakacje do słonecznej Hiszpanii, skąd raczyli fanów zapierającymi dech widokami i wymyślnymi stylizacjami. Teraz przyszedł czas na powrót do codziennych obowiązków. Podczas gdy Małgorzata Rozenek rzuciła się w wir pracy nad nowymi projektami swojej odzieżowej marki, Radosław Majdan postanowił zadbać o porządek. Były piłkarz w miniony weekend skupił się na oczyszczaniu luksusowego, przydomowego basenu, a w sieci zawrzało. - Weekendowe porządki😎☀️🐳 zawsze lubiłem pomagać w domu😜😀 - napisał na Instagramie Radosław Majdan, pozując ze specjalistycznym, basenowym odkurzaczem. Wyświetl ten post na...