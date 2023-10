Rodzinne wakacje to ważny moment w życiu Małgorzaty Rozenek-Majdan. Prowadząca "Dzień dobry TVN" zawsze chętnie relacjonuje wczasy spędzane z mężem i dziećmi. Fani mogli zobaczyć m.in., jak gwiazda wypoczywa w Meksyku, a także podróż kamperem prezenterki do Szwecji. W tym roku Perfekcyjna pani domu znów postawiła na urlop na kółkach. Przed domem power couple TVN pojawił się kamper. Zobaczcie, z jaką radością zareagował Henio! Dokąd tym razem wyjeżdża jedna z najsławniejszych rodzin w Polsce?

Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną podbijają Danię

We wtorkowy poranek Małgorzata Rozenek-Majdan przekazała wspaniałą nowinę. Prowadząca "Dzień dobry TVN" najwyraźniej zatęskniła za kamperem. Warto przypomnieć, że w 2021 roku gwiazda razem z całą rodziną pojechała pojazdem do Szwecji. Tego lata szykuje się powtórka.

Dzisiaj jest ten dzień, kochani, ten dzień. Zaczynamy wakacje. [...] Zobaczcie, co stoi przed naszym domem — powiedziała Perfekcyjna pani domu i pokazała kamper.

Obok Małgorzaty Rozenek-Majdan możemy zobaczyć Henia, który wygląda na bardzo podekscytowanego wyjazdem. Chłopiec od razu zainteresował się pojazdem i rozpoczął pakowanie. Oczywiście najważniejsze, to wziąć ze sobą odpowiednią ilość zabawek. Prowadząca "Dzień dobry TVN" ujawniła, że tym razem wybiera się z rodziną do Danii.

Dzisiaj zaczynamy się pakować. Nie będzie to aż takie wyzwanie, mam wrażenie, jak ostatnio, bo po pierwsze, jedziemy na krócej, mamy dużo więcej doświadczenia, mamy dużo mniej rzeczy. Tym razem kierunek — Dania. Będziemy jechali najpiękniejszym tunelo-mostem, który łączy Szwecję z Danią. Po raz kolejny użyjemy promu na wyraźne życzenie chłopców. W planach również mamy odwiedzenie Legolandu — wyjaśniła na Instagramie.

Nie wszyscy jednak od razu rozpoczęli przygotowania do podróży. Małgorzata Rozenek-Majdan przekazała, że jej syn Stanisław, który należy do grona tegorocznych maturzystów, musi tego dnia zdać jeszcze jeden egzamin.

Stanisław jest tegorocznym maturzystą i dzisiaj ma małą maturę — zdradziła.

Przy okazji Małgorzata Rozenek-Majdan pochwaliła się długą żółtą sukienką we fioletowe, kwiatowe wzory. Do projektu ze swojego butiku dobrała fioletowe sandały. Jeden z dodatków wybrał jej Henio, który zdecydował, że Perfekcyjna pani domu powinna jechać do Danii w sombrero.

Henryk uważa, że z jakiegoś powodu powinnam wziąć ze sobą sombrero — przyznała.

Zaczynamy! Nasze #wielkieduńskiewakacje — napisała na swoim profilu prowadząca "Dzień dobry TVN".

Urlopem w Danii pochwalił się także mąż prezenterki telewizyjnej. Radosław Majdan opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia kampera.

Po dwóch latach znowu ruszamy na szlak. Tym razem #wielkieduńskiewakacje — napisał na swoim Instagramie Radosław Majdan.

Za naszą gwiazdą intensywny czas. Niedawno Małgorzata Rozenek-Majdan cała w bieli pokazała się na festiwalu w Łodzi. Czekacie na relacje z jej rodzinnego wyjazdu do Danii?

