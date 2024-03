Roksana Węgiel nie wstydzi się swojej wiary, co wielokrotnie podkreślała w wywiadach. Nikogo więc nie powinien dziwić fakt, że młoda gwiazda wystąpi w wyjątkowym widowisku religijnym. „Pasja. Misterium Męki Pańskiej” to program muzyczny, na który składa się 12 pieśni pasyjnych w wykonaniu znanych polskich artystów. Oprócz niej w koncercie wystąpi m.in. Justyna Steczkowska! Co zaś Roxie mówi o swojej wierze?

Roksana Węgiel od zawsze podkreśla, że jest bardzo religijna. Młoda gwiazda przygotowuje się do ślubu kościelnego z producentem muzycznym Kevinem Mglejem, a ten już za moment, bo jeszcze w 2024 roku. Narzeczeni są osobami bardzo wierzącymi, dlatego w najważniejszym dla nich dniu nie mogło zabraknąć obecności Boga:

Ja i Kevin jesteśmy mocno wierzącymi osobami. Zawsze wiara była dla nas istotna i stanowiła ważną funkcję w naszych życiach. To też jest nietypowe, że spotykasz taką osobę, z którą się dopełniasz na każdej płaszczyźnie. Szczerze mówiąc na początku Bóg nam dawał wiele znaków. Pojechałam na adorację do kościoła. Otwieram Pismo Święte na przypadkowej stronie i akurat padło na cytat, który Kevin mi wysłał. Totalnie wierzę w takie znaki. Bóg mi dał znak, że to jest to

mówiła niedawno w wywiadzie dla plotek.pl