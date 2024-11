Ale wiadomość! Roksana Węgiel idzie jak burza. Artystka niedawno przekazała swoim fanom wspaniałą informację, że już wkrótce ruszy w trasę koncertową, którą wcześniej musiała przełożyć ze względu na swój stan zdrowia, a teraz okazuje się, że będziemy mogli zobaczyć ją w nowym serialu! Roksana Węgiel zagrała w serialu "Gąska", który właśnie zadebiutował na Prime Video. Kto jeszcze pojawi się w produkcji? Wiemy!

Roksana Węgiel i plejada innych gwiazd w serialu "Gąska"

Roksana Węgiel zadebiutowała w show biznesie gdy była dzieckiem. Dziś jest już dorosłą kobietą i należy do grona największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Niestety, ze względu na swój stan zdrowia Roxie musiała w ostatnim czasie zwolnić trochę tempo. Na początku października tego roku Roksana Węgiel trafiła do szpitala i musiała odwołać zaplanowaną wcześniej trasę koncertową. Młoda artystka musiała skupić się na swoim zdrowiu, ale niedawno ogłosiła, że wyznaczyła już nowe daty koncertów. Teraz okazuje się, że to nie koniec wspaniałych wiadomości! Jest już bowiem jasne, że fani Roksany Węgiel mogą ją zobaczyć w nowym serialu "Gąska".

Najnowsza produkcja trafiła na Prime Video. W serialu występują takie gwiazdy jak: Tomasz Kot, Aleksandra Grabowska, Małgorzata Socha, Magdalena Koleśnik czy Janusz Chabior. W serialu zobaczymy również gości specjalnych, którzy zagrają samych siebie. Wśród gwiazd, które zgodziły się wystąpić w komediowej produkcji znaleźli się m.in. Roksana Węgiel, Robert Makłowicz, Mariusz Pudzianowski i Klaudia Halejcio.

O czym jest serial "Gąska"? To opowieść o 24-letniej Lenie (w tej roli Aleksandra Grabowska), która rozpoczyna pracę w "Gąsce", w której szefem jest ekscentryczny przedsiębiorca Włodek (Tomasz Kot).

Szybko okazuje się, że szef jest w stanie wygenerować tyle samo problemów, co centrala Gąski, więc trzeba połączyć siły z resztą ekipy, do której należą: była dresiara, a obecnie ambitna kierowniczka Domi (Magdalena Koleśnik), miły, lecz nieco irytujący Marek (Mikołaj Śliwa), doświadczona i pracowita Luba (Tetiana Vashniewska), sympatyczny ochroniarz po wyroku Kazik (Janusz Chabior), czasem zbyt wylewna Madzia (Julia Rosnowska) oraz fan teorii spiskowych nazywany przez wszystkich Młodym (Mariusz Urbaniec). Oprócz stałej ekipy pracowników, sklep regularnie odwiedzają: Suzy, żona Włodka (Małgorzata Socha) oraz stały klient Romek (Rafał Maćkowiak), który jest tam codziennie i codziennie… kupuje to samo. czytamy w informacji prasowej.

Obejrzycie serial komediowy "Gąska"? My z pewnością! Z takimi gwiazdami produkcja z pewnością będzie hitem na Prime Video!

